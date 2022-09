Llaman “ridícula” a Sherlyn tras publicar una reflexión sobre la muerte de la reina Isabel II

El 8 de septiembre, el Palacio de Buckingham informó a través de un comunicado que el estado de salud de la reina Isabel II era delicado y que estaba bajo supervisión médica.

El príncipe Charles, su esposa Camila y el príncipe William fueron los primeros en llegar y posteriormente se unirían la princesa Ana, la única hija de Isabel II, y sus hermanos Andrew y Edward. El príncipe Harry y su esposa, Meghan, quienes viven en Estados Unidos, viajaron a Inglaterra poco antes para un evento pero cancelaron para estar al lado de la Reina.

El que la familia cercana suspendiera todas sus actividades para reunirse con Su Majestad, encendió la alerta de la gravedad de la situación. Pocas horas después se publicó que Isabel II ya había fallecido.

La muerte de la Reina fue una sacudida para el mundo, razón por la que en redes sociales circularon mensajes de mandatarios, miembros de la realeza, figuras políticas y hasta de famosos. Sin embargo, algunos fueron señalados de “ridículos”.

Sherlyn fue una de las famosas que aprovechó para publicar una fotografía en la que aparece afuera del Palacio de Bukinham junto a su hijo. La actriz escribió una reflexión sobre la muerte de la reina y mencionó que deseaba “acompañar a su hijo” durante muchos años en acontecimientos importantes, desatando una lluvia de críticas.

“Hoy se cierra un capitulo muy importante de la historia, hace unas semanas estaba con @andrenuestrobebe en Londres y lo unico que podia pensar era... que ganas de durarnos mucho... de poderlo acompañar muchos años y muchos acontecimientos importantes.Que sea un gran viaje a una mujer que abrio espacios, caminos, puentes para que muchas otras podamos pasar”, escribió la famosa.

De inmediato, los internautas señalaron que era una publicación “innecesaria” pues tenía un fin más presuncioso. “Ni al caso tu post”. “Cómo hacer que todo se trate de mí”. “Otra inventada whitexican”. “súper DESATINADO comentar una noticia relevante históricamente, con pretensiones propias... muy mal, porque NADA QUE VER”. “Aaaaaa ok. Y que tiene que ver la muerte de la Reyna con Andre??”. “Qué tiene que ver tu hijo con la muerte de la Reina?????”. “El niño bello y todo, pero no viene al caso lo de la señora fallecida, ni que hubiera sido la gran persona. Ni sabía de tu existencia Sher”, se lee.

Pero Sherlyn no fue la única que se volvió blanco de críticas

"Martha Debayle":

Por su palabras acerca de la muerte de la Reina Isabel.pic.twitter.com/MkZP2A1uJ7 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) September 9, 2022

La comunicadora Martha Debayle fue tendencia en redes sociales por su reacción ante la muerte de la Reina Isabel II. Fue durante su programa de radio que dio la noticia con la voz entrecortada, lo que hizo que muchos la llamaran “ridícula”.

“Yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita”, expresó. “Es muy conmovedor porque es una figura histórica, que vivimos en nuestro tiempo, fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y, pues, hoy ya no está. Así que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más pésame. God Save the Queen (Dios salve a la reina”, finalizó Martha.

La cara de la Reina Isabel cuando Martha Debayle dijo que su hija la llamada abuelita pic.twitter.com/6wjvJ8Avji — Salvador Rivera (@ChavaRRivera) September 9, 2022

“¿Te sientes patética? Al menos no eres Martha Debayle llorando desconsolada al aire por la reina Isabel”. “Martha Debayle llorando al aire por la muerte de la reina Isabel ll, debe ser sin duda, lo más mamador que he visto en años.”. “¿Ya dejó de llorar Martha Debayle por el fallecimiento de la Reina Isabel? Es que ando con el pendiente”, expresaron usuarios de Twitter.