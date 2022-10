¿Quién es el periodista que sacó la información de Verónica Castro? Lorena Herrera también pudo demandarlo

Verónica Castro ha estado envuelta en polémicas luego de que un periodista asegurara que mantenía conversaciones inapropiadas con menores de edad que eran sus fans, palabras que han causado gran conmoción en las redes sociales y aunque muchos internautas han decidido brindarle su apoyo, otros han puesto en duda su inocencia.

El rechazo y los señalamientos ha sido tal que la actriz decidió cerrar su cuenta en Twitter hasta que los encargados de divulgar tal noticia le pidieran una disculpa pública.

¿Quién es el periodista que acusó a Verónica Castro de acoso?

El encargado de divulgar tal revelación ha sido el periodista de espectáculo Jorge Carbajal durante el programa ‘En Shock’, el cual se transmite en el canal Productora 69 en YouTube.

Gustavo Adolfo Infante se encargó de difundir tales comentarios por lo que quedó salpicado y Castro exigió respeto.

Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona. 🙏 — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 6, 2022

“Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona”, escribió.

Carbajal inició su carrera en 1997 como colaborador de Juan José Origel en el programa Hablar por hablar; en la producción, además ha aparecido en programas como El gordo y la flaca y Escándalo TV, ambos de la cadena Univisión.

Las fuertes acusaciones sobre Verónica Castro

“Les puedo asegurar que esos videos existen y Verónica Castro lo sabe. […] Empezó a haber tanto amor y tanta unión entre ella con las niñas que llegó una invitación y la invitación fue de Verónica Castro. Les dijo: “Las invito a mi casa de Acapulco a que vengan a pasarlo delicioso, maravilloso en mi alberca”, dijo sobre Castro.

Según el comunicador la artista de 69 años de edad, habría hecho comentarios muy subidos de tono con las jóvenes.

“De repente en la madrugada en la nochecita hablaba de masturbación veían fotografías muy muy subidas de tono muy y ella daba sus comentarios, comentarios de ‘que rico se ve, que antojo, me enamore’ cosas así de ese tipo”, agregó.

Luego de que Verónica exigiera una disculpas, Infante decidió expresarse en su defensa asegurando que no había sido él quien la había culpado de tal atrocidad.

“En esta ocasión no tengo por qué tomar una culpa, una responsabilidad que no me corresponde, porque desde que salió de este señor youtuber yo dije ‘no ha presentado una prueba, me parece una falta de respeto lo que está haciendo’, y hablé de él, me parece que es un mequetrefe y no se vale que hablé así de la señora Verónica Castro, eso fue lo que yo dije (…) Critiqué al fulano este, y la señora Verónica Castro dice que cierra el Twitter, si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, Vero yo te ofrezco una disculpa, pero no lo dije yo, y yo no creo que hayas hecho absolutamente nada, creo que es de una mente torcida como la del señor este, el que malinterpreta cosas, pero bueno, de mi parte están ahí unas disculpas que no tuve por qué haber dado”, dijo durante el programa Sale el Sol.

Por su parte, Carbajal decidió bromear al respecto colocando una captura de pantalla con el mensaje de Castro.

Lorena Herrera y su reclamo a Jorge Carbajal

La estrella del reality show Siempre Reinas se pronunció en apoyo de su compañera durante entrevista en el programa De Primera Mano realzando su honestidad y la falta de credibilidad por parte de Carbajal, a quien estuvo a punto de demandar años atrás.

“La verdad que triste, que bueno que tocas ese tema, porque me tiene muy indignada, muy molesta, que vivamos este tipo de tiempos, que le digan a este tipo Jorge Carbajal, que es un periodista, ¿de verdad?, un periodista es alguien que dice la verdad, y que cuando se atreve a decir algo tan terrible de una artista maravillosa como Verónica Castro, que muestre las pruebas, es un tipo asqueroso (…) Yo estuve a punto de demandarlo años atrás, te lo cuento en exclusiva, a este tipo, a Facundo, y otros que han hablado y despepitado estupideces, perdón, pero nada más de escuchar su nombre no lo soporto, y al ver hoy lo que dijo de Verónica Castro, digo, ya cualquier pelagatos va y habla pestes de una figura que lleva más de 50 años como lo es Verónica”, agregó.