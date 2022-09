Verónica Castro: Fotos de su transformación desde que debutó en telenovelas hasta ‘Cuando sea joven’

Este jueves 15 de septiembre, la histriónica Verónica Castro se vuelve a destacar en pantalla grande al protagonizar la película Cuando sea joven. La historia trata de una mujer de 70 años que, por arte de magia, vuelve a su yo de 22 años y busca retomar su sueño de ser cantante.

Para esto se convertirá en la vocalista de la banda de su nieto. Una cinta que promete sacar sonrisas y brindar lecciones. Pero a propósito de su estreno, te presentamos la transformación que ha tenido la actriz de 69 años y que acumula más de 54 años de trayectoria y le valió un Emmy honorífico por su legado a la televisión latinoamericana.

“Cuando sea joven”- 2022

La gran actriz soltó que esta cinta podría ser la última en su carrera artística, pues plantear retirarse, esta vez, definitivamente. En una entrevista ofrecida al programa Ventaneado, manifestó: “Es una historia muy divertida. La gocé porque volver a ser joven me agarró por la vejez, más que por la juventud. El personaje me agarró junto en un cambio de edad que tengo. (…) En el momento que me presentan la película dije que es mi oportunidad para dar ese cambio que siento que está viniendo, porque siempre le he dado la vuelta a la cabeza el dónde voy a quedar para no fastidiar a mi gente. No lo encuentro y México no lo tiene. Es estar acompañada de gente de tu edad para que te entienda, porque los chamacos no te entienden”.

“Los exitosos Pérez” -2009

La artista encarnó Roberta Santos, la villana y dueña de un canal de televisión. Con este personaje regresó tras permanecer fuera de las pantallas por tres años. Su participación fue muy aplaudida, pero tuvo que dejar la novela porque su contrato con Televisa terminó antes de que culminaran las grabaciones.

Código postal 2006

Beatriz Corona fue el papel que escenificó la primerísima actriz. Ya había tenido una pausa de 9 años en los melodramas. Le encantó mucho porque tuvo “mucha frescura y trató los temas de siempre, como la relación de padres e hijos”.

Pueblo chico, inferno grande- 1997

Verónica le dio vida a Leonarda Ruan viuda de Equigua, una heroína que olvida al amor de su vida para caer en los brazos de un galán mucho más joven que ella. Con esta novela volvió después de una pausa de 4 años. La protagonizó junto con el argentino Juan Soler y a Eduardo Capetillo.

El derecho de nacer -1981

Verónica Castro se luce con María Elena del Junco, una chica de alta sociedad que quedó embarazada y es aislada por la deshonra hasta que da a luz a un niño, que es escondido por la nana de la joven para que creyera que había muerto.

Los ricos también lloran 1979

Fue la gran protagónico de la super estrella junto Rogelio Guerra. Personificó a Mariana Villareal, una indefensa chica que quedó a merced de su malvada madrastra luego de la muerte de su padre.

Barata de primavera 1975

En este drama, la actriz hizo el papel de villana al interpretar a Karina Labrada y fue el primero de gran importancia que le abrió las puertas para su larga trayectoria. Su papel era de una mujer ambiciosa que a toda costa quería casarse con el protagonista para cambiar su estatus social.