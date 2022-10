Michelle Renaud estrena romance con este actor: 5 fotos que prueban que es un galán

Después de su tropiezo con Danilo Carrera, Michelle Renaud volvió a sonreír porque encontró el amor en uno de sus colegas, Matías Novoa, a quien conoció precisamente en una grabación.

Ambos se conocieron en agosto del 2021 en la producción de la cinta Doblemente Embarazada y con el paso del tiempo fueron trasladando esa química que existió en la pantalla a la vida real.

Por eso, los famosos no pudieron aguantar la noticia y mediante una entrevista con la revista Hola le comunicaron al mundo su historia de amor y los detalles de cómo se produjo el flechazo.

“Me enamoré de ella desde que la conocí. Fue amor a primera vista. Y cuando la vi en su papel de mamá, me dije: ‘Es ella’”, confesó el chileno de 42 años.

Pero todo no acaba ahí, porque también aseveraron que les gustaría ser padres en conjunto. Ya lo han hecho por separado, así que desean consolidar una familia feliz y estable.

Las fotos que prueban que el novio de Michelle Renaud es un galán

Con el anuncio, vino la felicidad de los fans de la actriz de 34 años quienes se alegraron de que conoció a un buen hombre, que no solo la ama sino también desea formar una familia, algo que no fue así con su ex, Danilo Carrera.

Muchas también la felicitaron por establecer un romance con el guapo artista que roba suspiros y que incluso ha hecho carrera dentro del modelaje.

Matías Novoa saltó a la fama cuando contrajo matrimonio con la cantante chilena, Daniela Castillo. Viajó a México en 2007, junto a su esposa de aquel momento, para internacionalizar sus respectivas carreras.

Estudió actuación y poco a poco se le han abierto las puertas en proyectos como La herencia, Armas de mujer, Madre solo hay dos, Vencer al pasado y otros títulos exitosos.