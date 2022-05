Las fotos con las que Michelle Renaud ha despertado sospechas de embarazo

Cada publicación de Michelle Renaud está siendo analizada minuciosamente y es que desde hace un par de días la actriz ha levantado rumores de embarazo por ciertos cambios en su cuerpo.

Sus seguidores han notado un vientre abultado en las últimas actualizaciones de su cuenta de Instagram, por lo que especulan que la protagonista de Pasión y poder estaría a la espera de su segundo hijo.

La famosa mexicana ya es mamá de Marcelo, que nació de su relación con Josué Alvarado hace 5 años. Desde hace meses, medios nacionales reportan que la actriz tendría un romance con Osvaldo Benavides tras su relación con Danilo Carrera, pero ella ha reconocido que se trata solo de una amistad.

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, son como gajes el oficio, y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto”, respondió, de acuerdo con Caras.

“A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mí le da promoción a “La Herencia” (telenovela que protagoniza), así que gracias”, afirmó sobre el tema.

No obstante, Michelle Renaud se ha mantenido en silencio sobre este supuesto embarazo y ha evitado desmentir o confirmar que esté en la dulce espera.

Esto ha generado mucha incertidumbre entre aquellos que apoyan a la artista mexicana puesto que señalan que podría tratarse del ángulo de las fotos, un aumento normal de peso o hinchazón, una situación que ya le ha sucedido a otras famosas como Kourtney Kardashian.

Michelle Renaud. Michelle Renaud. / Foto: Instagram.

La foto que despertó la polémica forma parte de sus últimas publicaciones, en las que presumió una reciente visita a Acapulco de la mano de su pequeño y en la que se le ve posando con ropa deportiva frente al espejo, despertando las dudas entre los internautas.

“¿Estás embarazada de nuevo, Michelle?”, “¿Estás embarazada otra vez? ¿De qué me perdí”, “No parece embarazo porque en las otras sale normal”, “No nos asustes con esa foto”, “No puedo creer que estés embarazada”, fueron parte de los comentarios.