5 veces que la mamá de Geraldine Bazán la defendió: dice que a Gabriel Soto le cayó el “karma”

Después de una separación muy polémica de Gabriel Soto donde siempre hubo sospechas de infidelidad, la mamá de Geraldine Bazán ha sido desde entonces su prinicipal defensora.

Rosalba Ortiz ha dado muchas declaraciones sobre todo lo que ha rodeado a su hija desde entonces, sin temor de meterse en polémicas o de herir susceptibilidades, porque para ella lo más importante es el bienestar de la actriz y defender su honor.

Las veces que la mamá de Geraldine Bazán ha salido a defenderla

Es cuestión de “karma”

La más reciente llegó hace tan solo días cuando expresó que Gabriel Soto está siendo víctima del “karma”, luego que iniciaran los rumores de que su pareja, Irina Baeva, le fue infiel con un actor de Hollywood y por eso no se han casado. En declaraciones de la mexicana a Excélsior, todo en esta vida se paga.

“No me da ni gusto ni disgusto, para mí es karma, que les pase lo que hacen” — Las declaraciones de Rosalba sobre el caso de Gabriel e Irina.

Sobre la nueva vida de Soto con Irina Baeva

Sin embargo, en otras oportunidades se ha mostrado más crítica con su exyerno. “Eso no es mi tema, si se casa con ella, con otra, si no se casa, es su vida, él sabe. No es lo mismo llegar a un departamento, a una casa, que a un hogar”, opinó sobre la boda.

“No me interesa, no es mi tema, (Irina Baeva) no es una buena persona para mí, así que lo que dé a señalar o no, es cosa que no es mi tema”, replicó.

Frente a otras actrices

Pero esta actitud defensora de la mamá de Geraldine Bazán no solo se remite al plano amoroso, sino también al laboral, como sucedió en 2020 cuando salió a ponerle un alto a Carmen Salinas, ya que esta se puso a favor de Irina Baeva.

“A veces son tan agresivos sus comentarios, y no quiero que de esto se haga un escándalo, pero nosotros no somos su familia, no somos sus amigos, no somos sus admiradores, ¡no se meta con mi familia por favor!”, expresó Rosalba.

Puso en su lugar a Niurka Marcos

En otra ocasión, hizo algo similar cuando la vedette cubana le envió un mensaje ofensivo años atrás. “No eres la que volvió loco a Gabriel Soto. Quisiste, pero no se te dio. Le diste dos hijas y tampoco se te dio… Eres hembra, fémina. Ámate un poquito más”, expresó.

“Con su calidad moral y ética, personas públicas, mujeres, han comentado que Geraldine se tiene que quedar calladita y que yo como su madre no puedo opinar, ¡pues menos ellas!”. — La mamá de Geraldine Bazán respondiendo a Niurka Marcos.

Sobre sus nuevas parejas

Eso sí, en otras ocasiones Rosalba se ha mostrado extremista sobre las nuevas decisiones amorosas de su hija, como la vez que se especuló que estaba iniciando un romance con Alejandro Nones para protegerle el corazón.

“A mí no me gusta nadie. Cuando una es mamá no nos gusta ningún pretendiente”, declaró, “Ella sabrá es lo suficientemente inteligente, tiene sexto sentido, yo también pero me lo reservo”, dijo.