Las nuevas oportunidades sí existen después de perder a un gran amor: Humberto Zurita es el ejemplo

La pérdida de un gran amor es uno de los dolores más grandes que se puede experimentar, sin embargo volver a darse una oportunidad es posible y Humberto Zurita lo ha demostrado junto a Stephenie Salas.

Para el famoso actor, Christian Bach fue el gran amor de su vida, junto a quien tuvo a dos hijos y mantuvo un matrimonio lleno de dicha.

Tras el fallecimiento de la querida actriz, Zurita vivió momentos muy difíciles, pero siempre mantuvo el recuerdo de su querida esposa presente.

Años después de la pérdida, el actor se ha mostrado más adaptado a su vida, activo en proyectos artísticos y compartiendo constantemente con amigos y seres queridos.

Ahora, su corazón se está dando una nueva oportunidad con Stephenie Salas y es que, aunque guarda el gran amor que compartió con su esposa, está dispuesto a construir una nueva historia en su vida.

El artista está enamorado nuevamente y, para él, el respeto a la relación es lo más importante, lo que demuestra que está dispuesto a tener una hermosa historia junto a Salas.

Después que ambos artistas fueron captados juntos en el Aeropuerto de la Ciudad de México, los rumores de romance no paraban, sin embargo ninguno de los dos había hablado al respecto.

Humberto Zurita cuida su vínculo con Stephenie Salas

Durante un encuentro con una reportera, el actor fue cuestionado por su relación con la ex de Luis Miguel y dejó claro que está enamorado, pero no dará ningún detalle al respecto.

“Tú me preguntas qué es lo que está sucediendo con Stephanie Salas, lo único que te voy a decir es… la amo, punto. ¿OK? Listo, y lo demás ustedes ahí escriban lo que quieran, pongan lo que quieran”, señaló.

Pese a haber abierto su corazón con la confesión, también aclaró que no hablará más de su vida personal.

“Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo, y entre los que me preguntaron, tú como periodista sabes cómo preguntar, a mí una de las chicas me dijo eso, me dijo ‘oiga, pero yo lo vi’, y yo ‘¿por qué no me abordaste en ese momento?’, (me respondió) ‘porque usted venía con ella’, no sé si tú especules, pero si tú me viste ¿por qué no me abordaste?, agarraste el spot, te lo llevaste a otro lado, bueno te perdiste esa noticia, ni modo”, explicó .