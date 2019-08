Humberto Zurita rinde un emotivo homenaje a Christian Bach a seis meses de su muerte

Han pasado seis meses desde el trágico fallecimiento de Christian Bach pero su memoria sigue viva.

Su esposo e hijos comparten frecuentemente en sus redes sociales fotografías de la actriz con emotivos textos, eso fue lo que hizo Humberto Zurita este 28 de agosto.

Humberto Zurita reaparece tras la muerte de Christian Bach Tras el fallecimiento de Christian Bach, su esposo Humberto Zurita reapareció frente a las cámaras para expresar su dolor.

Con una foto de Christian Bach en blanco y negro, donde sale en sus años de juventud, el actor escribió: "El amor es una muestra mortal de la inmortalidad". Con 27 mil likes, se ha convertido en una de sus publicaciones más populares, demostrando el gran amor que tenía el público por la actriz de origen argentino.

Su hijo, Sebastián Zurita, comentó la publicación de su padre diciendo "¿Así como más perfecta?. Ya en ocasiones anteriores, Sebastián ha dejado claro lo mucho que extraña a su madre y que la recuerda en todo momento.

En lo que fue su primera aparición pública, Humberto Zurita aprovecho la ocasión para hablar de Christian: “No, no lo hemos superado, no lo vamos a superar nunca, pero tampoco la vamos a olvidar nunca y está con nosotros…fue la madre de mis hijos, no la vamos a olvidar, no se ha muerto para nosotros, siempre va a estar ahí”.

