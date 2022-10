Mauricio Ochmann muestra el poder de un papá presente en la vida de su hija

Aislinn Derbez emocionó a las redes sociales luego de compartir una serie de historias de Instagram en las que aparece Mauricio Ochmann jugando con su hija Kailani.

El actor y la pequeña tuvieron un momento padre e hija encantador que dejó una gran lección. No sólo quedó claro que Ochmann y Derbez han trabajado para tener una relación sana pese a la separación sino la importancia de que su hija crezca con la presencia de su papá.

Ambos actores han tomado su propio rumbo pero su prioridad sigue siendo el bienestar de Kai

Mauricio Ochmann Instagram

Las niñas dependen de sus padres para la seguridad y el apoyo emocional. Un padre le muestra a su hija cómo es una buena relación con un hombre. Si este es cariñoso y gentil, su hija buscará esas cualidades en los hombres cuando tenga la edad suficiente para comenzar a salir. Si un padre es fuerte y valiente, se relacionará estrechamente con hombres del mismo carácter y no se dejará nunca de nadie.

Los padres son pilares en el desarrollo del bienestar emocional de los niños.

Ninguna familia es perfecta y no es una ley escrita que las hijas tengan una relación increíble con su papá. Pero cuando tienes la oportunidad de que así sea, es una verdadera fortuna.

Una relación positiva entre padre e hija puede tener un gran impacto en la vida de una niña e incluso determinar si se convierte o no en una mujer fuerte y segura.

Mauricio Ochmann ha sido un padre ejemplar para sus hijas

Hace unos meses, el actor se sinceró sobre uno de los momentos más angustiantes para cualquier papá y es que su hija Lorenza tenga novio.

El actor siempre ha sido muy cercano a sus hijas Lorenza y Kailanni pues sabe que es importante que sepan que siempre podrán contar con él.

“Ya tiene su novio, ya todo va muy bien…”, confesó. “La verdad es que bien, la verdad soy muy tranquilo, siempre he querido que mis hijas se sientan en confianza, que sientan la contención y el amor de su papá…”.

“Me encanta estar en contacto con mi hija y que tengamos una relación abierta, de confianza; me gusta darle su lugar. Es muy importante que sienta que tiene un padre, no nada más un amigo. Como su papá, tengo que darle un buena lección de vida y enseñarle los límites. Lo que más me asusta es no llegar a ser un gran ejemplo para @lorenzao16. Sé que la voy a regar en algún momento ¡pero ojalá sea lo menos posible!”, se lee en una publicación que compartió el actor.