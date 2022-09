Mauricio Ochmann muestra la importancia de tener una buena relación con la madre de sus hijas

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez fueron por mucho tiempo una de las parejas más admiradas del espectáculo, por lo que su ruptura sorprendió a más de uno, al darse apenas casi dos años después de haberse convertido en padres de Kailani.

Aislinn se mostró bastante afectada ante la separación y se rumoro que el actor ya no mantenía contacto con los familiares de su ex. Pero él mismo se ha encargado de desmentir las habladurías afirmando que mantiene el vínculo con la familia a la cual un día perteneció.

“Estamos en contacto con Aislinn [Derbez] siempre, todos los días; nos vimos ayer, con la bebé, con Kai. Bien, todos los días”, reveló durante entrevista con los medios.

Asimismo, mencionó que ha estado al pendiente de la salud de Eugenio Derbez, luego del accidente que sufrió y que lo llevó a ser sometido a una operación.

“Sí, si claro, estuvimos en contacto. Le mando mucha fuerza, mucho amor”, mencionó. Se está recuperando y va bastante bien. [Aislinn] está tranquila, todos están tranquilos. Mucho amor y mucha fuerza para la recuperación”, resaltó.

Mauricio Ochmann da lecciones de copaternidad

El artista ha dado lecciones de paternidad al demsotrar que mantiene una buena relación con Aislinn Derbez y María José del Valle Prieto, las madres de sus hijas Kailani y Lorenza respectivamente, pues para él es fundamentan por el bienestar de sus hijos.

“Es muy importante [mantener una buena relación con madre de su hija] tanto Aiss, como yo, y bueno también con la mamá de Lorenza, María José, [me llevo bien]. Me siento muy afortunado porque son unas grandes mamás, grandes mujeres y hemos sabido llevar todo. La verdad es que son mis mejores amigas, siempre lo digo. Es la familia que he construido”, expresó.

Actualmente, mantiene una relación con Paulina Burrola a quien se le ha visto compartir junto a sus hijas.