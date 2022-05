Mauricio Ochmann rompe el silencio y confiesa que sufrió acoso de parte de un productor

En una entrevista mostrada en el programa ‘Chisme no Like’, el actor Mauricio Ochmann rompe silencio e indica que ha recibido de cierto modo abusos por parte del productor Enrique Gómes Baldillo.

“Muchos hemos pasado por situaciones adversas de violencia de diferentes maneras, yo personalmente también he sufrido diferentes tipos de abusos en mi vida, no soy la excepción, de estas adversidades les contaré en mi libro y también les estaré diciendo como he llegado hasta aquí”.

Con este mensaje se espera que a través del actor se llegue a diferentes personas para que sepan que no están solos.

Asimismo, se recuerda una entrevista realizada al actor Juan Vidal quién en su momento también confirmo estos abusos por parte del reconocido director.

“Recibí acoso por parte de Enrique Gómez Badillo y para mí no fue nada fácil, recuerdo que hice una obra de teatro con él antes de trabajar con Mauricio, y también recuerdo que ahí tuve varios encontronazos con el señor Baldillo, que para no pegarle al señor, le di un golpe a la pared de uno de los camerinos”, a lo que surge la pregunta de qué le pudo haber hecho el director como para él tomar esa reacción, el actor respondió que “Me dijo propuestas indecentes”.

Durante la entrevista a Vida, indicó que junto a Mauricio no tocaba muchos el tema, pues cada quien tenía sus razones, pero de alguna manera suponían que el abuso era con todos. Agregó además que Enrique utilizaba herramientas para poner en discusión a los actores, “Cómo dicen por ahí, ‘divide y triunfaras’, así nos tenía, recuerdo que íbamos junto a Mauricio iba protagonizar una obra que se llamaba ‘Desnudos’, en esta Mauricio no entro, quien terminó haciendo el protagónico fue Rafael Amaya” dijo en la entrevista realizada hace aproximadamente un mes.