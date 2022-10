“Él no quiere que vayamos”: El hijo de Andrés García revela la verdad sobre el actor y su herencia

Andrés García hace pocos días reveló que siente que está viviendo sus últimos días, luego de hacerle frente a un largo padecimiento de cirrosis hepática que ha deteriorado su salud.

Sin embargo, en sus perfiles oficiales también agregó que se encuentra solo, únicamente con la compañía de su esposa Margarita, algo que quiso aclarar su hijo, Leonardo García, en un reciente contacto con la prensa.

Según Las Estrellas, el joven aseveró que esto es así por la propia voluntad del protagonista de telenovelas y su “carácter fuerte”, pero que como familia están dispuestos a brindarle apoyo.

Lo que dijo el hijo de Andrés García sobre el actor

“Nos ha alarmado a todos. Cuando se pone mal, obviamente no me gusta verlo mal. Cuando puedo y él quiere, voy con mucho gusto, pero su carácter es fuerte y a veces no quiere”, dijo el también actor mexicano.

De igual manera, fue interrogado sobre si es la pareja de su papá la que no quiere que ellos lo visiten, a lo que expresó que “yo no sé qué relación está peor: entre familiares o entre marido y mujer. A veces hablo con él y a veces no, depende de cómo se sienta, yo también trabajo y tengo que continuar la ivda”.

“De los chismes de este tipo me alejo. Soy actor y sé lo que hago. No me meto en los chismes amarillistas, en el que él dijo, no dijo”, añadió.

Sobre la herencia del famoso, Leonardo García aseveró no sentirse muy interesado pues se encuentra enfocado en crear él mismo su propio legado. No obstante, sigue siendo una incógnita quienes serán finalmente sus benefactores.

“Un día dice que sí, otro día dice que no. Un día ‘La herencia es para uno, la herencia es para otro’. A mí no me importa, yo tengo mis cosas y estoy enfocado en mi trabajo”, finalizó.