Sarah Jessica Parker se había olvidado de Hocus Pocus: no creía que las brujas volverían

Cada Halloween, Hocus Pocus de Disney se convierte en la película de la temporada. Y es que no importa cuántas veces la veas, las alocadas hermanas Sanderson son garantía de diversión.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy sin duda hicieron una mancuerna perfecta. Casi 30 años después, Hocus Pocus ha mantenido su estatus de ser una películas de culto debido a sus retransmisiones por cable cada octubre.

Ahora las hermanas Sanderson están de regreso para una secuela, listas para hechizar a los ciudadanos de Salem una vez más en el muy esperado Hocus Pocus 2.

Sin embargo, para sorpresa de todos, no todas las integrantes estaban tan ansiosas de volver y es que Sarah Jessica Parker

“Para ser completamente honesta, durante los últimos 28 años, no pensé mucho en una secuela”, dijo Parker en el estreno de la película en Nueva York el martes por la noche. “Yo no estaba involucrada en las conversaciones. Cuando supe que iba a pasar, me quedé en shock”.

Y agregó: “Bette fue la persona que imaginó la idea durante años y pensó que todo esto sucedería. No podía disuadirse de la idea, y la admiro mucho por creer y luchar por una secuela. La lección es, escuchen a la Divina Miss Midler. Ella sabe lo que funciona y cómo hacerlo”.

Por su parte, Midler explicó que 10 años después del lanzamiento de la película original, comenzó a notar la popularidad de la mercancía de Hocus Pocus. Se dio cuenta de que había un “gran interés” y una “demanda” por una segunda entrega con las brujas de Sanderson.

“Con el paso de los años, la idea de volver a ver la película creció como una bola de nieve. Muchas personas se me han acercado y me han dicho que crecieron viendo la película”, dijo Midler.

“Y la cantidad de disfraces y productos de Hocus Pocus que vi fue impactante. Me conecté en línea e incluso compré un disfraz de Winifred para mí para un evento benéfico que hice. Así que empecé a hacer llamadas al estudio. Pensamos que tenía vida, pero no hubo interés durante unos años. No fue hasta hace tres años [que] comenzó el movimiento y fue recogido por el streamer. Ha sido el papel más inesperado y gratificante de mi carrera. Simplemente continúa”.

El inesperado resurgimiento de Hocus Pocus

Dirigida por Kenny Ortega (el mismo de High School Musical), la cinta de 1993 trata sobre un trío de brujas de Salem que son resucitadas accidentalmente por un adolescente en la noche de Halloween.

En aquel entonces, Hocus Pocus sólo recaudó alrededor de $ 40 millones de dólares, terminando en el cuarto lugar en su primer fin de semana detrás de películas como Jurassic Park. La cinta tuvo fue un gran fracaso comercial, con una calificación del 37% en Rotten Tomatoes pero para sorpresa de Disney, tuvo un despunte inesperado cuando se comenzó a retransmitir en los 2000s por el canal ABC Family durante el especial de Halloween.

Esto hizo que fuera descubierta por nuevas audiencias hasta que hizo historia en 2009 cuando se convirtió en la película más vista de ABC Family con 2,5 millones de espectadores, récord que batió en 2011, con 2,8 millones de espectadores.