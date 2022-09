“¡Están idénticas!”: Fans de Hocus Pocus aplauden lo bien que lucen las protagonistas

Cada Halloween, la película Hocus Pocus de Disney se convierte una vez más en una de las más populares de la temporada y el que ahora tengamos una secuela casi treinta años después es algo enorme.

Dirigida por Kenny Ortega (el mismo de High School Musical), la cinta de 1993 trata sobre un trío de brujas de Salem que son resucitadas accidentalmente por un adolescente en la noche de Halloween. Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy sin duda encantaron a todos como las hermanas Sanderson pues pese a ser malvadas, también son carismáticas e irreverentes.

En aquel entonces, Hocus Pocus sólo recaudó alrededor de $ 40 millones de dólares, terminando en el cuarto lugar en su primer fin de semana detrás de películas como Jurassic Park. La cinta tuvo fue un gran fracaso comercial, con una calificación del 37% en Rotten Tomatoes pero para sorpresa de Disney, tuvo un despunte inesperado cuando se comenzó a retransmitir en los 2000s por el canal ABC Family durante el especial de Halloween.

Esto hizo que fuera descubierta por nuevas audiencias hasta que hizo historia en 2009 cuando se convirtió en la película más vista de ABC Family con 2,5 millones de espectadores, récord que batió en 2011, con 2,8 millones de espectadores.

Ahora, las tres actrices principales están de regreso y los fans no han dejado de aplaudirles pues no sólo emociona verlas caracterizadas como las brujas sino que además, ¡no han cambiado nada!

“Lo mejor es que son las mismas actrices”. “Están idénticas!”. “Lo mejor que son las mismas actrices, nadie podria encarnar mejor a las Sanderson que ellas!!”. “¡Qué bien se conservan las tres! Se ven muy bien”. “Obviamente se ven iguales que hace 30 años,son brujas... tienen hechizos para eso”, expresaron los fans en redes sociales.

¿De qué trata la secuela? Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas Sanderson del siglo XVII ahora están buscando venganza. Tres estudiantes de secundaria deberán evitar que éstas causen un nuevo tipo de caos en Salem antes del amanecer en la víspera de la noche de Halloween.

El factor más importante que impulsa el regreso de Hocus Pocus es la nostalgia. Los niños que crecieron viendo Hocus Pocus en la televisión cada año ahora son adultos que han pasado la tradición y de paso sentirse niños de nuevo.

Anne Fletcher (“Step Up”, “The Proposal”) dirige esta secuela, pero sigue el mismo enfoque cómico de la primera, mostrando a las hermanas reaccionando a los inventos modernos como las aspiradoras robotizadas, Alexa de Amazon y Walgreens. El elenco también está conformado por Doug Jones, Hannah Waddingham y Sam Richardson.

En redes sociales ya se pueden ver las reacciones y aunque algunas son favorables, otras expresan que aunque es una película olvidable, las protagonistas siguen siendo las favoritas.

“Me hubiera encantado algunos cameos, pero tomaré lo que me dieron”. “¡Realmente me encantó esta secuela! Anne Fletcher y Lynne Harris junto con los creadores de la historia hicieron un trabajo fantástico”. “Sólo tenía 7 años cuando vi Hocus Pocus, ahora 36 casada, 12 años de edad y madre de 4 niños me ha encantado revivir recuerdos”. “¡Gran secuela, normalmente las secuelas son un éxito o un fracaso, pero realmente lo disfruté!”. “¡Gran secuela, normalmente las secuelas son un éxito o un fracaso, pero realmente lo disfruté!”. “¡Me encantó! A mi hija, a quien no le gusta el primero, le encantó el segundo, así que nos unimos.”. “Algunas cosas no siguieron a la primera película, pero en general, el nuevo Billy fue divertidísimo aunque no creo que la vea tantas veces como la primera”, se lee.