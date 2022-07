Esta es la estrella de ‘Hocus Pocus’ que no pudo audicionar para la secuela de la película Fotos: Instagram @hocuspocusmovie

Cuando se conoció que la película de brujas y espantos ‘Hocus Pocus’ tendría una secuela o segunda parte, más de un fiel fan se emocionó. Y es que esta producción no solo contó en su estreno original en 1993 con importantes figuras de Hollywood, sino que éstas, en su mayoría estarán de vuelta, en esta tan esperada secuela.

Pero, lo que causó bastante impresión es que una de sus estrellas declaró que no logró audicionar para este regreso y por tanto no podrá dar rienda suelta a su personaje como tanto anhelaba hacerlo, pese a que solicitó formar parte de ella así fuera con un nuevo rol. Éste no es otro que el actor Larry Bagby, quien interpretó a Ernie “Ice” en la primera parte de esta trama. Incluso, llegó a revelar que solicitó el realizar un pequeño papel como propietario de Salem Magic Shoppe, pero nunca llegó a un acuerdo con sus realizadores y por tanto quedó por fuera de esta nueva entrega.

“Desafortunadamente, no soy parte de la secuela. Nunca conseguí una audición para ese propietario de Salem Magic Shoppe, pero eso hubiera sido genial, incluso si sólo hubiera interpretado a un policía o algo así”, dijo el actor a los medios de comunicación y así lo reseñó el portal Fuera de Foco.

Con esto, más de uno se decepcionó, pero también hubo quienes señalaron que al no existir una buena negociación era factible que esto sucediera. Pero, a pesar de ello Larry pidió hasta formar parte de un cameo o en una escena al finalizar los créditos, pero nada de esto funcionó para que él pudiera estar dentro de este proyecto que lo consolidó en la industria del entretenimiento.

Estrella de ‘Hocus Pocus’ que quedó fuera de la secuela

Hasta ahora la secuela de ‘Hocus Pocus’ es una de las más esperadas por quienes aman este tipo de producciones que son fuera de serie, divertidas y al mismo tiempo repletas de humor, así como de efectos especiales y protagonistas de peso como Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy, quienes sí están de vuelta con sus personajes y están dispuestas a sorprender a más de uno con su gracia y talento.

Pero, Bagby no fue el único en quedar por fuera, se conoció que también Jason Marsden, quien prestó su voz al gato encantado Thackery, no estará de vuelta con esta trama pues esta emblemática mascota a la que él le dio vida no será el mismo que todos adoraron en un principio. Con esto queda claro que hubo modificaciones que alteraron un poco la imagen, secuencia y participación de algunas de sus figuras originales.