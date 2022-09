Lucero se emociona al hablar del talento de su hija: “La vi disfrutando hacer lo que tanto ama”

Lucerito Mijares sin duda ha disfrutado al máximo el poder participar en la gira “Hasta que se nos hizo”, al lado de Lucero y Mijares, sus famosos padres. Aunque la joven aún no ha debutado oficialmente como cantante, ha dejado boquiabiertos a quienes la han visto desenvolverse en el escenario.

Con sus divertidos pasos de baile, su gran voz y carisma, Lucerito ha demostrado que tiene todo para triunfar, después de todo, ha tenido a los mejores maestros a su lado.

Recientemente Lucero estrenó un nuevo capítulo de su podcast Aquí Lucero. Mi historia con voz propia en Spotify, donde habló de su hija Lucero Mijares y de lo importante que ha sido para ella comenzar a experimentar en la industria.

El episodio llamado De Lucero Mijares: La vi disfrutando hacer lo que tanto ama, la intérprete señaló que tener a su hija como invitada en sus conciertos ha sido algo maravilloso, especialmente por el buen recibimiento que ha tenido.

“Con el agradecimiento infinito del aplauso y del cariño que le regalan a nuestra Lucerito, en este caso que estuvo en el escenario interpretando este medley de canciones, y pues yo evidentemente con el ojo cuadrado”, dijo.

Asimismo reveló que aunque no es un lanzamiento oficial aún, ella es feliz viendo a su hija disfrutar lo que tanto le gusta hacer.

“Se nos cae la baba, (nos deja) con la boca abierta, disfrutarla haciendo lo que tanto le gusta, haciendo lo que también está aprendiendo a hacer, porque siempre lo decimos, no es un lanzamiento oficial aún, pero va maravillosamente, la vi divina, disfrutando mucho que es lo más importante”.

Lucero recórdó que ella comenzó siendo muy chica, razón por la que se ve reflejada en los inicios de su hija. Aunque también aseguró que Lucerito ya ha tenido algunas propuestas, ella sigue enfocada en sus estudios, una condición que desde siempre le pusieron. Y por supuesto tanto ella como Mijares han estado cerca para guiarla.

Sin importar que en redes sociales ha sido muy criticada por su aspecto, Lucerito no se deja llevar ni tampoco distraer por los haters pues sabe que los calla con el talento que desborda.

Ha sido precisamente gracias al apoyo de sus padres que la joven ha aprendido a no hacer caso y sentirse segura de sí misma. En una ocasión, Manuel Mijares salió en defensa de su hija y reafirmó que le ha enseñado a no darle importancia a las críticas.

Fue en una rueda de prensa de los Premios Heat que el cantante dijo que tanto él como Lucero han aprendido a no hacer caso a las críticas y que es algo que le han transmitido a sus hijos.

“Tengo amigos cantantes que se clavan y contestan, ‘¿por qué me dijiste esto?’ [...] Ni Lucerito mamá ni yo somos de engancharnos con un mal comentario”, dijo. “Lucerito tampoco se clava en esto porque ella sabe que todavía no está en la carrera [...] No se clava en esto porque ella está metida estudiando “, agregó.