Keanu Reeves defendió su honor: se negó a hacer una película que pudo llevarlo a la ruina

Keanu Reeves se ha consagrado como uno de los actores más queridos y exitosos de los últimos años no sólo por tener una impecable trayectoria en cine sino por su gran corazón.

El protagonista de la saga The Matrix es conocido por sus buenas acciones y también por ser uno de los más ricos de la industria. Sin embargo, ganar dicho prestigio no ha sido nada fácil.

Quizá no todo ha sido miel sobre hojuelas en su carrera pues también ha sido blanco de críticas por ciertos papeles, como sucedió con “Harker” en la película Drácula de Bram Stocker en el que muchos alegaron que hizo uno los peores acentos ingleses del cine.

Es por eso que Reeves ha aprendido a elegir bien los proyectos que acepta.

Uno de sus máximos triunfos fue la cinta Máxima velocidad (Speed) al lado de Sandra Bullock. Keanu interpreta a un policía que intenta desesperadamente frenar un autobús público con explosivos que estallarán si el vehículo desciende por debajo de cincuenta millas por hora. Es ahí donde recurre a la pasajera Annie (Sandra Bullock) para ayudar a salvar el día.

Keanu Reeves Tenor

El éxito en taquilla fue tal que se pensó en hacer una secuela, la cual Reeves rechazó sorpresivamente pues Sandra sí aceptó. Eso sí, durante la gira promocional de Lost City, la actiz confesó que se había arrepentido de ello. “Todavía estoy avergonzada de ser parte de ello. Se llama Speed 2. He hablado mucho al respecto. No tiene sentido. Barco lento. Yendo lentamente hacia una isla”, dijo.

Fue hasta hace poco, durante una entrevista en The Graham Norton Show que Keanu reveló la razón por la que rechazó Speed 2.

“En ese momento, simplemente no respondí al guión”, reveló Reeves. “Tenía muchas ganas de trabajar con Sandra Bullock y me encantó interpretar a Jack Traven”.

A pesar de tener buena relación con todos los involucrados en la producción, aseguró que simplemente “no se sintió bien” respecto al guión. “Me encantó ‘Speed’, pero... ¿ahora está en un transatlántico?” dijo el actor.

Reeves fue sustituido por Jason Patric. Al final, la cinta terminó con críticas terribles y si bien la primer entrega superó los 350 millones de dólares de recaudación (había costado apenas 30), la segunda se quedó en los 115 (cuando su coste se había disparado hasta los 160). Actualmente tiene una calificación del 4% en Rotten Tomatoes.

Keanu aseguró que no volvió a trabajar con Fox sino hasta The Day the Earth Stood Still de 2008, lo que significa que estuvo “vetado” de la productora por 14 años.

En el 2019, Reeves reveló que estaba enamorado de Sandra Bullock.

Durante una participación en “The Ellen DeGeneres Show” de aquel año, Keanu habló sobre Speed y cuando la conductora le reveló que Bullock estaba enamorada de él, este se emocionó y confesó que también estaba enamorado de ella pero que no salieron nunca porque “estaban trabajando”.