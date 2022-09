El día que Johnny Depp fue reemplazado por Keanu Reeves en un importante proyecto

Johnny Depp y Keanu Reeves podrán ser dos de los actores más reconocidos y queridos de Hollywood sin embargo, había una competencia indirecta entre ambos por el ascenso y popularidad que estaban teniendo en los noventa.

Esto llevó a que Depp quedara fuera de una película en la que Reeves terminó como protagonista.

Se trata de Drácula, de Bram Stoker, cinta de terror dirigida por Francis Ford Coppola en 1992, la cual fue un éxito de taquilla y elogiada por su vibrante diseño de producción. Ésta es también la adaptación más fiel de la novela del autor original de 1897, sin embargo, algunas decisiones fueron muy cuestionadas.

Coppola quería que Johnny Depp fuera el protagonista de su película en la cual sería el interés amoroso de Wynona Ryder, quien también formaba parte del elenco. En aquel entonces, ambos actores tenían una relación sentimental.

“Winona Ryder en esos días estaba saliendo con Johnny Depp, y yo quería que Johnny tuviera el papel de Jonathan Harker”, reveló Copolla en una entrevista con Vulture. “El estudio pensó que no era suficiente estrella. Estaba tan avergonzado. Así que le dije a Winona: ‘¿Qué piensas? ¿Quién crees que pensarían que es una estrella que querría hacerlo? Y ella dijo Keanu. Simplemente pensé que era una persona muy agradable. Me conmovió mucho su sinceridad”.

Pese a la gran popularidad de ambos como pareja, Reeves terminó “desplazando” a Depp como Jonathan Harker. Según se informó, el actor de Pirates of the Caribbean no obtuvo el papel porque no era “suficientemente estrella” en ese momento, además de que la propia Wynona sugirió a la estrella de The Matrix.

Al principio el director estaba escéptico con desechar a Depp para poner a Keanu como su protagonista.

Wynona estaba comprometida con Depp pero terminó casándose “por accidente” con Reeves

La actriz reveló enuna entrevista que hasta la fecha sospechaba que está casada legalmente con Keanu y es que según explicó, Coppola usó a un verdadero sacerdote para la escena del casamiento de Jonatahn y Mina. “De hecho, nos casamos en Drácula. No, juro por Dios que creo que estamos casados en la vida real”.

“En esa escena, Francis usó a un verdadero sacerdote rumano. Grabamos y él hizo todo. Así que creo que estamos casados”.

Y según Reeves, Ryder a menudo se refiere a él como su “esposo”. “De vez en cuando, recibo un mensaje de texto, ‘Hola, esposo’”, dijo a People. “Realmente no le creí, y luego Francis Ford Coppola, el director de Drácula, contactó a Winona y dijo públicamente que sí, eso realmente sucedió, el sacerdote hizo una ceremonia completa y Winona y yo nos casamos”.

El error de Reeves como protagonista

Si bien la película en general fue exitosa, el Harker de Keanu Reeves no fue tan bien recibido ya que muchos opinan que sus líneas son demasiado rígidas y que hizo uno de los peores acentos ingleses del cine.

Otros actores que fueron considerados

Si bien Coppola tenía a Depp en la mira, el estudio también consideró a Charlie Sheen ya que había tenido críticas positivas por sus dramáticos giros en Platoon y Wall Street. Christian Slater era otra opción y ya había compartido créditos con Ryder en la cinta Heathers de 1989. Sin embargo el actor confesó en una entrevista que rechazó el papel porque él prefería ser Drácula.