Laura Zapata bloqueó a Thalía de redes y prueba que su relación de hermanas está rota

La relación entre Laura Zapata y Thalía nunca ha sido la mejor, y es que las medias hermanas no se han llevado muy bien y han tenido algunas diferencias.

Sin embargo, algo las unía y era su abuela, doña Eva Mange, a quien ambas cuidaron, y pagaron todo lo referente a su salud, además de estar pendiente de ella.

Lamentablemente, cuando doña Eva falleció, el pasado 24 de junio, su relación vino en picada, y dejaron de hablarse.

A los 104 años, falleció Doña Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata.

Además, luego de eso se desató la polémica, cuando Yolanda Andrade la insultó y le dijo que era una mantenida de Thalía.

“Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, le dijo la conductora a la famosa actriz, algo que la molestó mucho.

Los Mexicanos NO Somos Huevones !

La Huevona eres tú !

Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia ,

"Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalia, Ponte a Trabajar!!!"

Por esto, Laura Zapata le pidió a Thalía que enviara un video aclarando que ella nunca le había dado dinero para vivir, y que le pusiera un alto a su amiga Yolanda.

Cuando los medios recientemente le preguntaron si su hermana había enviado el video finalmente, Laura dijo que no, y dejó claro que su relación está más que rota.

Laura Zapata confiesa que bloqueó a Thalía en redes

Laura Zapata fue abordada por la prensa sobre su relación con su hermana Thalía y dejó claro que tras la muerte de su abuela, ya no se hablan.

“No he hablado con Thalía, Y ahora si me habla quien sabe si me encuentre porque ya la bloqueé”, dijo Laura, sorprendiendo a todos.

Además, destacó que no necesita el dinero de nadie, y menos de su hermana, pues tiene una vida de lujos gracias a su exitosa carrera.

“Conoces mi carrera, sabes cuantas telenovelas he hecho, vivo muy bien”, le dijo a la prensa.

Esto deja claro que lo único que mantenía unidas a Laura y Thalía era su abuela, y ya la actriz presentía que su relación empeoraría tras su muerte.

“Probablemente cuando mi abuela se vaya, cuando mi abuela ya no esté en este plano, probablemente esa relación se rompa para siempre”, dijo Zapata en una entrevista antes que Doña Eva falleciera.

Fue en el 2018 cuando ambas se acercaron debido a la enfermedad de su abuela, y las dos se hicieron cargo de ella, aunque al final, Laura dijo que Thalía no la ayudó con los gastos del funeral.