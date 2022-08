“Se arrastra porque no se puede mover”, Laura Zapata revela lo que sufre Thalía con enfermedad de Lyme

Thalía es una de las cantantes más exitosas que a sus 50 años sigue cosechando éxitos y siempre se ha caracterizado por su arrolladora y divertida personalidad.

Aunque su vida pareciera ser perfecta, junto a su esposo Tommy Mottola, y sus dos hijos Sabrina y Matthew, la verdad es que la mexicana está sufriendo.

Y es que hace 14 años, Thalía fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme, que se origina debido a la picadura de una garrapata.

En varias oportunidades la famosa ha hablado sobre esta enfermedad que padece, y que ataca al sistema nervioso, corazón, y articulaciones, causándole mucho dolor.

Sin embargo, recientemente su hermana, Laura Zapata, dio detalles sobre lo mucho que está afectando esta enfermedad a la famosa cantante.

Revelan lo mucho que sufre Thalía con su enfermedad de Lyme

Laura Zapata contó que Thalía se ve muy afectada por el Lyme aunque trate de disimularlo en sus redes, e incluso a veces no puede caminar ni moverse.

“A veces se siente mal, me dice ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’”, dijo la actriz.

Además, destacó que la cantante tiene su propio gimnasio en su casa, por lo que se obliga a llegar hasta ahí para no dejar que la enfermedad la venza.

“Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’. Entonces se obliga, casi casi arrastrándose llega a su gimnasio”.

A pesar de todo, Thalía se motiva gracias a sus hijos, quienes son su mayor motor e inspiración.

“Con sus hijos, ella deja a sus hijos en la escuela, ella recoge a sus hijos en la escuela, está siempre al pendiente absolutamente de sus hijos, y cuando eres mamá y tienes hijos tú pasas como que, a segundo término, y además ella se atiende muchísimo, está guapísima”, dijo Laura.