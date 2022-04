“Ya se parece a Lyn May”, critican a Thalía tras mostrar su rostro al natural

Thalía es una de las actrices y cantantes más exitosas de México, que ha hecho historia, y a sus 50 años sigue triunfando, dejando claro que es una mujer poderosa.

La famosa no solo es cantante, también es madre de dos, Matthew y Sabrina, y le dedica mucho tiempo a su familia, logrando un balance saludable y ejemplar entre su carrera y su vida personal.

A sus 50 la famosa luce increíble, con una figura estilizada, y un rostro muy juvenil, pero no se libra de las críticas.

Y es que siempre la han acusado de haberse quitado una costilla, y de excederse con el bótox y retoques en el rostro.

Thalía muestra su rostro al natural y la comparan con Lyn May

Recientemente la famosa posó con un look sencillo y deportivo, con el cabello desarreglado y sin maquillaje, dejando ver su rostro al natural.

Sin embargo, muchos la criticaron y compararon con Lyn May, por excederse con los retoques estéticos, y es que aseguran que ya no se parece a ella.

“Que dada en la madre te diste en la cara”, “tan angelical qué tenía su rostro no se parece a la Thalía de las novelas”, “ya se ve que te pusiste botóx ! Solo no exageres eh”, “Thalía ya no te infles los cachetes, te ves rara”, y “ya se parece a Lyn May, te pasaste, no te hagas nada más”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Además, hace unos días la mexicana compartió un proceso estético en redes, y también fue criticada, acusándola de no aceptar los signos de la edad.

“Eras hermosa y ahora se nota que no puedes aceptar la realidad que es envejecer”, “para la próxima no uses filtros”, “cómo te cuesta envejecer Thalía, ya acéptalo”, y “tan bonita que eras y cómo te has cambiado la cara con ese empeño de ‘lucir más joven’”, opinaron sus seguidores.