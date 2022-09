Katy Perry envuelta en críticas por la canción en la que menciona a Jeffrey Dahmer

La nueva serie de Netflix titulada ‘Monster: La historia de Jeffrey Dahmer’ ha sido todo un éxito posicionándose en el primer lugar de los más vistos y convirtiéndose en la más comentada del momento. Los crímenes del asesino en serie ha sido utilizada por algunos cantantes para sus canciones.

Katy Perry ha sido una de ellas y actualmente enfrente las criticas y aborrecimiento de sus fans, por uno de sus temas más reconocidos.

Dahmer, también conocido como el ‘Canibal de Milwaukee’ o ‘Mounstruo de Milwaukee’, fue un asesino en serie que mató a un total de diecisiete personas, durante los años 1978 y 1991, entre los que se encontraban hombres y niños. Él mismo admitió haber desmembrado y comido la carne de algunas de sus víctimas.

Katy Perry y su vínculo con Jeffrey Dahmer

En redes sociales han rechazado y denunciado la letra de la canción ‘Dark Horse’ de Katy Perry, por “romantizar” al asesino en serie Jeffrey Dahmer.

Aunque el lanzamiento del sencillo fue hace diez años, la nueva serie revivió su letra y los oyentes se han percatado de su “oscuro” significado, relacionado directamente con el homicida.

“Uh, she’s a beast, I call her Karma, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer (Ella es una bestia, la llamo karma, se come tu corazón como Jeffrey Dahmer)”, dice una parte del rap de Juicy J.

Yo escuchando nuevamente la canción de Dark horse de Katy Perry y dándome cuenta 8 años después que la letra dice “She eats your heart out like Jeffrey Dahmer” pic.twitter.com/Qf9PyLhoMC — ٖ (@Jamiebwf) September 27, 2022

“Katy Perry y Juicy J han cantado literalmente una canción que dice ‘ella se come tu corazón como Jeffrey Dahmer’, lo que me parece una gran falta de respeto hacia las familias”, “No sabía quién era Jeffrey Dahmer hasta la semana pasada, pero ahora sabiendo lo que hizo, Juicy J está enfermo por hacer que la gente, especialmente los niños pequeños, canten el nombre de ese hombre y Katy Perry también está enferma por permitir esa letra en su canción”, “Estoy captando después de 9 años porque decían que dark horse de katy Perry trataba de canibalismo y era diabólica”, es parte de los comentarios de rechazo.