“Trató a sus fans como perros”, critican a Katy Perry por lanzar pizzas en club en Las Vegas

Katy Perry es una de las cantantes más famosas y exitosas que a sus 37 años sigue cosechando grandes éxitos, y no solo en el mundo de la música sino también como empresaria y diseñadora con su marca de calzado.

Sin embargo, no se ve exenta de la polémica, y recientemente se encuentra en medio del huracán por una reciente acción.

Y es que la famosa comenzó a lanzar trozos de pizzas a sus fans en un club en Las Vegas, lo que la ha hecho recibir miles de críticas.

Katy Perry recibe críticas por lanzar pizza a fans en club en Las Vegas

Katy se encontraba en la cabina del DJ, y comenzó a lanzar rebanadas de pizza como si se tratara de unos “frisbees”, haciendo enloquecer a la multitud, que se peleaba por la comida.

Una fuente cercana a la cantante afirmó que la famosa pagó las pizzas, y aunque estaba un poco “tomada” cuando lo hizo, se divirtió mucho al igual que los presentes.

Incluso, la misma Katy compartió el video en sus redes, y escribió “una madre alimentando a sus hijos”, en forma de chiste.

a mother feeding her children 👩🏻‍🍼 https://t.co/7XHeNxOvx2 — KATY PERRY (@katyperry) August 1, 2022

Pero, para muchos de sus seguidores esto no resultó nada gracioso, y, al contrario, lo vieron como un insulto, llenándola de críticas.

“Entonces esta mujer cree que nos puede tratar así como animales”, “ok que fea actitud Katy, pensaba que tenías más respeto por tus fans”, “no es algo de lo que deberías sentirte orgullosa”, “trató a sus fans como perros rogando por comida, que bajo cayó”, y “te admiraba Katy, pero me decepcionaste con ese comportamiento”, fueron algunas de las críticas.

Sin embargo, otros la defendieron y aseguraron que no lo hizo con mala intención, además de afirmar que si un hombre lo hiciera, no reaccionarían igual.

“Por favor ella no lo hizo a mal”, “cuando Steve Aoki lo hace con torta nadie dice nada, pero como es una mujer sí”, “ay por favor esto no tiene nada de malo, no sean tan sensibles”, “claro como es ella si critican, pero si fuera un hombre sería diferente”.

Lo cierto es que Katy ha generado polémica con esta reciente acción, que aunque no hizo con mala intención, le ha valido las críticas.