Así luce la hija de Katy Perry y Orlando Bloom a sus casi 2 años: su cabello rubio derrite a todos

Katy Perry y Orlando Bloom han formado una hermosa familia con su hija Daisy Dove , y el hijo que el actor tuvo antes con la modelo Miranda Kerr, Flynn.

Daisy llegó a reforzar el amor que ya existía en la famosa pareja, y, de hecho, se ha conocido que quieren tener otro bebé y están en busca de ello.

Ambos han optado por no mostrar a su bebé en redes, pero los paparazzis los han captado paseando con ella o de viaje, dejando ver lo hermosa que es.

Daisy está a punto de cumplir sus 2 años de edad, y está hermosa, grande y se parece mucho a Orlando, así lo dejaron ver sus recientes fotos.

Katy Perry y Orlando Bloom: así luce su hija a punto de cumplir 2 años

Recientemente Katy fue captada en su faceta de mamá, en un parque, con su hija Daisy, y pudimos ver cómo luce la pequeña.

La cantante dejó el glamour de lado, y llevó un conjunto deportivo en tono vinotinto, gorra negra, y sin maquillaje, dejando ver que es una mamá como todas, sencilla, y real.

Y su pequeña Daisy se veía muy feliz jugando, con un conjunto deportivo blanco con puntos, y sin zapatos.

La hija de los famosos está muy grande y es hermosa, con cabello corto, rubio, y rizos naturales y hermosos.

Estas fotos derritieron a los fans en las redes y muchos aseguraron que se parece mucho más a Orlando que a Katy.

“Que bella está Daisy, amo su cabello”, “es la niña más adorable y hermosa, me encanta”, “es igualita a Orlando, me encantó su cabello”, “que carita más linda tiene la hija de Katy”, “OMG no puedo creer lo grande que está Daisy”, “mira esos ricitos de oro, muero de amor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Katy Perry ha dejado ver que es la mejor mamá, la más amorosa y dedicada, y por eso se siente preparada para recibir a un segundo bebé y agrandar su familia.