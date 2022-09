Lily Rose, hija de Johnny Depp, conquista con su estilo sensual glamoroso

Llena elegancia y glamour, Lily Rose, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, va conquistando el mundo del modelaje con su belleza y estilo lleno de sensualidad. La nueva musa de Chanel ha heredado la belleza y atractivo de sus padres y ha sabido cómo sacarle provecho para brillar.

A sus 23 años, destaca como actriz y ha desfilado en distintas pasarelas. Lily presume su buen gusto por la moda acoplando sus outfits con prendas con aires parisinos y vanguardistas.

La moda no ha sido la única faeta en la que ha incursionado, pues también, ha demostrado su talento en la actuación en películas como ‘La bailarina’, ‘Un hombre fiel’ y ‘Wolf’.

Actualmente, se encuentra filmando una serie junto a The Weeknd, titulada The Idol, donde destacan productores de la talla de Sam Levinson, creador de la exitosa serie Euphoria.

Los looks más chic y sensuales de Lily Rose

La joven es uno de los rostros principales de las campañas de la maison de moda francesa, por lo que suele estar presente en distintos eventos donde se roba miradas con sus looks.

Ella sabe cómo lucir elegante, chic, glamorosa y con toques sensuales para realzar su belleza.

Elegancia clásica

Si algo sabe mostrar la famosa es su facilidad para lucir piezas elegantes y con toques clásicos, como este vestido negro entallado de encaje.

Estilo parisino

Los outfits parisinos son los que más atraen a la modelo, y junto a Chanel ha posado piezas que la convierten en la clásica chica francesas como las faldas de bouclé, tweed bouclé, boinas ladeadas, camisetas, jerséis de rayas marineras, trenchs oversize, que remarcan la atemporalidad y sofisticación.

Sensual y juvenil

A pesar de los trajes sofisticados, Lily no ha dejado a un lado el street-style y las piezas que remarcan su sensualidad. Son distintos los looks avasallantes que ha presumido en sus redes sociales.