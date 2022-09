Kate Middleton: 5 estrictas reglas que debe seguir ahora que es la princesa de Gales

Ahora que la reina Isabel ha dejado el trono, los cambios no dejan de llover en la realeza, lo que incluye también a Kate Middleton, quien recientemente fue nombrada princesa de Gales.

La esposa del príncipe William recibió el mismo título que llevó Lady Di y el cual aspira portar con la misma elegancia y contribución social que su suegra, pero eso sí, esto también trae un estricto protocolo consigo mismo.

Las reglas que Kate Middleton debe cumplir como princesa de Gales

Sin selfies

Al igual que cuando era la duquesa de Cornualles, la británica debe evitar posar para selfies o dar autógrafos. El tema de las postales, según People, es para no robarle protagonismo al rey o a la función que cumplen en su nombre.

Por otra parte, es preferible no dar ningún tipo de firmas para evitar que su caligrafía sea falsificada y pueda originar problemas. Por eso, suele responder “lo siento, no me permiten hacer eso”.

Código de vestimenta

Ahora que tendrá más miradas posadas en ella, debe vestir acorde de pies a cabeza. Esto incluye decantarse por manicuras simples y neutras, con tonos claros como nude, salmón, beige o rosa suave pero no debe usar un color llamativo.

Las minifaldas están prohibidas y el largo de su falda o vestido debe ser como mínimo hasta la rodilla. No es válido ningún tipo de escote ni aberturas. Tampoco puede mostrar sus piernas, siempre debe usar medias naturales.

Sin besos

Kate Middleton ya no podrá intercambiar besos o gestos de amor en público con su esposo, William. Si ya son raras estas demostraciones, pues ahora se les exigirá que las eliminen por completo.

Alimentación restringida

Para velar por su salud y su peso, la princesa de Gales no podrá añadir a su menú nocturno carbohidratos y los mariscos tampoco están muy presentes en su dieta, pues pueden producir intoxicaciones.

No puede recibir un salario

Por último, pese a que tiene una agenda bastante cargada de responsabilidades, no puede cobrar dinero por esto. Middleton no puede acceder al mundo laboral. Solo se le permite trabajar en organizaciones benéficas, sin remuneraciones.