¿Está celosa?: cómo se siente y qué dijo Amber Heard ante la nueva relación de Johnny Depp

Parece que Johnny Depp abrió su corazón y decidió darse una nueva oportunidad en el amor, luego de la decepción que vivió con Amber Heard.

Y es que, al parecer, el actor tiene novia, y se trata de una abogada, pero no la que todos querían, sino Joelle Rich, quien lo defendió en su juicio en Reino Unido el año pasado contra The Sun.

¡Confirmado!



Johnny Depp inicia romance con la abogada que lo defendió en juicio, joelle rich. pic.twitter.com/UOYAkPOUaQ — Revista Poder (@RevistaPoderMx) September 23, 2022

Joelle no formó parte de la defensa de Johnny en el juicio contra Amber, pero sí se le vio acompañándole, dándole su apoyo y amor.

Una fuente aseguró a People que tienen una química muy fuerte. “Su química es fuera de serie. Es serio lo que hay entre ellos”, aunque solo van comenzando la relación.

Johnny Depp, de NOVIO con Joelle Rich, una de sus abogadas. 👀



De acuerdo a la revista People, la cual filtró la información, lo de Depp y Rich apenas está iniciando aunque aún "no es algo serio", según una fuente consultada. 🫣 #JohnnyDepp #23Sep pic.twitter.com/YRzVBsLW1U — PublinMagazine (@publinmagazine) September 23, 2022

Ante esto muchos se preguntan cómo se siente su ex, Amber Heard, luego que reconociera que seguía enamorada de él.

La reacción de Amber Heard a la nueva relación de Johnny Depp

Ante la nueva relación de Johnny Depp con la abogada Joelle Rich, Amber Heard reaccionó y una fuente dijo cómo se siente.

La fuente cercana reveló al medio Entertainment Tonight que la actriz “ya no está interesada en saber qué hace su exesposo”, ni con quien se relaciona de forma amorosa.

“No le importa con quién sale y sólo quiere seguir adelante con su vida”, dijo el informante de forma tajante.

Sin embargo, esto resulta difícil de creer pues solo hace tres meses, después del juicio, la actriz confesó que seguía amando al actor.

“Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Y traté lo mejor que pude de hacer funcionar una relación profundamente rota, y no pude. No tengo malos sentimientos ni mala voluntad hacia él en absoluto. Sé que eso puede ser difícil de entender o puede ser muy fácil de entender si alguna vez has amado a alguien”, dijo durante una entrevista.

Lo que hace pensar a muchos seguidores que o mintió en ese momento, y no amaba a Johnny, o miente ahora, y sí está afectada pero no se atreve a reconocerlo.

Lo cierto es que Johnny está muy entusiasmado con su nueva relación, y lo que existió con Amber Heard ya quedó en el pasado.