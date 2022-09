“Amber es lo peor”: Por esto Camille Vasquez se robó los aplausos en el documental de Johnny Depp

Recientemente HBO Max estrenó un documental que aborda el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard que sacudió al mundo y que tuvo de protagonista inesperada a Camille Vasquez, abogada del actor.

Con el devenir de los encuentros con la jueza Penny Azcarate, la profesional de raíces latinas fue ganando cada vez más relevancia ya que gracias a ella y al resto de su equipo, todos conocieron la verdad del protagonista de Piratas del Caribe.

Así queda de manifiesto en la producción que sigue todos los pormenores de la defensa, aquello que no se vio tras cámaras y que confirma que la mujer de 38 años es la responsable de que el artista haya recuperado su carrera.

En el documental de Johnny Depp y Amber Heard, Camille Vasquez va buscando las irregularidades en el caso de la actriz de ‘Aquaman’ y persigue a los conocidos del estadounidense para que declaren a su favor.

“ Estoy emocionada, quiero ayudar a este hombre y devolverle su vida. Los testigos que se presentaron experimentaron lo mismo: Amber es agresiva y Johnny se retraía. Es increíble escuchar las mismas historias de personas que no tienen conexión la una a la otra, obviamente algunos están diciendo la verdad”, dijo la activista en uno de los tramos del largometraje.

“Es fácil pensar este caso y pensar, son dos celebridades con mucho dinero y con una relación horrible pero es la vida de un hombre”, agregó en otro momento. “Era su oportunidad de decirle al mundo, ‘yo no hice esto’”, añadió.

En él se ve a la abogada encontrar detalles que no encajaban, como la descripción de las lesiones y las fotos de las mismas que no coincidían, así como pedirle a Kate Moss que testificara a favor de su ex.

Su esfuerzo y gran trabajo han despertado admiración en los internautas, que ya se deshacen en halagos hacia ella.