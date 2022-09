Así fue la atípica celebración de la hija de Salma Hayek en sus 15 años con sensual vestido

Valentina Paloma Pinault, hija de Salma Hayek, celebró con todo sus 15 años, según lo dio a conocer su madre a través de su cuenta en Instagram, con una tierna publicación que mostraba un antes y después de la adolescentes.

En una de las postales se puede ver a Valentina, cuando era pequeña acostada en una cama durmiendo, en otra aparece en uno de sus cumpleaños mientras se prepara para partir un pastel y tiene un arcoíris pintado en su rostro.

Atrás ha quedado su imagen infantil de para mostrarse como toda una mujer con mucha belleza y mucho estilo, lo cual heredó de su madre.

Así celebró la hija de Salma Hayek sus 15 años

“Feliz quince años a mi adorada quinceañera. Valentina eres mi todo, gracias por iluminar nuestras vidas con la fuerza de tu maravilloso espíritu Es un privilegio ser tu Mamá. Te amo con todo mi corazón”, escribió la mexicana.

Lejos de la típica celebración de quinceañera con vestido romántico de princesa, bailes y chambelanes, la hija de la famosa decidió irse a un antro para darle la bienvenida a esta nueva etapa de su vida.

Así se pudo ver en la publicación de Salma, pues seguido de sus recuerdos de infancia agregó unos vídeos de la joven disfrutando de su fiesta en compañía de algunos amigos, mientas bailaba música techno.

Con su melena desatada y sensual vestido top en color negro, apareció disfrutando. Los seguidores de su madre no tardaron en felicitarla, aunque no se salvó de algunas críticas por lucir mucho mayor y no tener una “fiesta tradicional”.

“Parecen sus 21 años”, “Se quieren volver mujeres antes de tiempo”, “Parece que tuviera más de 20″, “COMO QUE QUINCE?! Se ve como de 25″, “Eso no parece una fiesta de 15 años”, “Y con lo producida que está, parece de 25″, “Y el vals”, es parte de los comentarios que se lee.