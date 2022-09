Salma Hayek y su poderoso mensaje para no renunciar a nuestros sueños por la maternidad

Nuestros hijos son una parte de nuestra vida, pero no pueden ser nuestro universo entero. Así nos lo recuerda la actriz, Salma Hayek, quien en una reciente entrevista se sinceró sobre cómo lleva la maternidad.

Y aunque su vida pueda resultar glamurosa gracias al dinero o la fama, no escapa de las mismas dudas que atraviesan otras mujeres: ¿seguir mi carrera o dedicarme de lleno a criar a mis hijos?

En especial, debido a la presión de la sociedad que le exige a las mujeres ser perfectas en cada uno de sus ámbitos y si alguna vez se priorizan, son tildadas de egoístas o “malas madres”.

Salma Hayek y la importante lección sobre seguir los sueños en la maternidad

En la charla reseñada por Soy Carmín, la mexicana confesó que durante un tiempo pensó seriamente dejar de lado la actuación. En especial, porque ya había cumplido varios objetivos y deseaba mucho tener a Valentina Paloma, su hija de 14 años actualmente.

“Mi caso fue muy particular porque yo me volví madre muy tarde (42 años). Lo hice ya que encontré a la pareja de mi vida, que tenía una carrera estable, pero es que yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija, que ya nada más me importaba”, expresó la intérprete.

Sin embargo, una conversación con su pareja, el empresario François-Henri Pinault, le cambió su visión al respecto, pues le señaló que en el futuro podría llegar a extrañar su profesión y que por eso, era mejor no abandonarla por completo.

Esto le hizo entender a Salma Hayek que no podía dejar de lado su individualidad, su talento y los sueños que faltaban por cumplir, ya que eventualmente pagaría las frustraciones con su hija o estaría insatisfecha. Además era plenamente capaz de llevar las dos cosas a la vez. A los tres años volvió a las pantallas.