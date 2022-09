Allisson Lozz abandonó las telenovelas por amor a la familia y a Dios: “Hasta se cambió el apellido”

Allisson Lozz era una de las actrices jóvenes que se perfilaba con un futuro prometedor en la industria de la televisión mexicana. Tenía todos los condimentos: talentosa, inteligente y muy bella.

En 8 años de carrera artística (2002-2010), interpretó personajes que marcaron a una generación como Paloma en la telenovela “En Nombre del Amor”, también actuó en la producción “Al diablo con los guapos” y “Rebelde”.

Asimismo, apareció en videos musicales como “Carita Bonita” de Erre XI, reseña El Comercio de Perú.

De actriz a Testigo de Jehová

A los 18 años y con un éxito en efervescencia, Allisson anunció que dejaba la televisión y dedicaba su vida a la religión de su familia, Testigo de Jehová.

Decide también casarse con el que fue su amigo por muchos años, Eliu Gutiérrez, integrante de la religión que profesa. Con casi 12 años de matrimonio y dos hijas hermosas, London Rose y Sidney, se ven felices y lo demuestran ambos en sus redes sociales.

“Siempre fue mi sueño casarme joven y disfrutar de mi juventud, pero con un compañero de vida (…) Me casé a los 18 años en cuanto los cumplí. ¿Lo recomiendo? No sé. Yo sí lo volvería a repetir porque el amor que mi esposo y yo nos teníamos era algo muy bonito, y hasta la fecha”, contestó la ex actriz hace algún tiempo a uno de sus seguidores en Instagram.

Cambió el apellido para que no la reconozcan

Allisson Lozano, como es su verdadero nombre, actualmente tiene una empresa de consultoría de belleza, pero desde que se casó y se dedicó a su familia, también decidió cambiarse el nombre y ahora utiliza el apellido de su esposo, Gutiérrez.

“(Lozz) es el apellido con el que nací de mi papá, pero en México y en Estados Unidos se usa mucho que cuando te casas usas el apellido de tu esposo y la verdad para evitar que me reconocieran en muchos lugares yo preferí adoptarlo en sí para ya todo y me encanta”, expresó.

“Soy Allisson Gutiérrez y lo abrevio GTZ porque cuando conocí a mi esposo desde que éramos amigos así lo abreviaba él y me gusta”, agregó.

Presume de su esposo

Allisson habla también de sentimiento que le produce dedicarse a difundir la palabra de los Testigos de Jehová. Dice que es feliz y eso lo agradece a Dios. “Primero está mi familia y servir a mi Dios”.

“Me da risa todos esos comentarios diciendo que si me retiré fue por mi marido posesivo”, expresó.

Recientemente presumió en sus redes sociales la familia que formó y lo hizo en sus historias de Instagram donde mostró imágenes de un viaje de negocios que hizo a Turquía, reseñó Las Estrellas TV .

Allí mostró a su esposo Eliu, se tomaron selfie, jugando con las niñas y hasta lucieron los mismos atuendos, lo que demuestra que son una familia muy unida.