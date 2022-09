Las ofensas de los estudiantes franceses en México que muestran el problema de xenofobia en el mundo

En medio de la tensión que se vive por los sismos que han azotado diferentes estados de la República Mexicana, una serie de publicaciones han hecho estallar la indignación.

Y es que unos estudiantes de origen francés que se encuentran de intercambio en la Universidad La Salle Bajío hicieron publicaciones burlándose de los mexicanos y faltándole al respeto a la bandera.

En una de las imágenes, el usuario identificado como @maxime18p en Instagram posa junto a sus compañeros en lo que parece una fiesta y tituló la foto como: “primer mes con los indígenas”.

En una segunda foto, aparece otro de los estudiantes sentado en un retrete mientras cubre sus partes íntimas con la bandera de México.

Así las actitudes de xenofobia de estudiantes franceses de intercambio en La Salle León Guanajuato.

Ojalá pueda dar atención a esto estimado canciller @m_ebrard pic.twitter.com/9UJdqkT8AL — El Alvarado (@El_Alvarados) September 21, 2022

De inmediato cayó una lluvia de críticas, exigiendo que se tomen medidas y expresando preocupación por las demostraciones de racismo y xenofobia de los estudiantes.

“@AsvazadourianJP @FranciaenMexico Ojo aquí. Ya son varios casos mediáticos de franceses actuando con desprecio hacia los mexicanos en nuestro propio país”. “Qué no es prisión y multa?”. “Que gran FALTA DE RESPETO a nuestro país . A nuestro labaro patrios”. “La foto de la bandera son 3 días de cárcel y 25 mil pesos de multa”. “Por qué la gente irá a países que desprecia? No lo comprendo”. “Es lamentable como puede hacer el mal uso de la bandera,símbolo patrio que representa un país”, expresaron algunos.

Posteriormente, Maxime publicó un mensaje disculpándose:

Estudiantes franceses La Salle Facebook

“Hola todos, este mensaje es para disculparnos con lo que pasó, las dos fotografías de mi Instagram y de mi amigo fueron muy torpes de nuestra parte. Recibí muchos mensajes en Instragram y ni siquiera puedo culparte, pero te prometo que nuestra intención no era ofenderte. Si elegimos México por ir a un intercambio, fue porque queríamos descubrir este país y de verdad disfrutamos. Nuestra intención nunca fue faltarle al respeto a usted y a su país”, se lee.

Por su parte, la Universidad De La Salle Bajío informó que los estudiantes franceses de intercambio serán regresados a Francia.

“Como Universidad Lasallista, la convivencia en armonía y el respeto a los demás es una prioridad, y en nuestra Comunidad no puede haber lugar a expresiones que impliquen cualquier grado de discriminación, racismo o intolerancia”, reza el comunicado.

En los últimos años, específicamente los años de pandemia, se ha visto una mayor afluencia de extranjeros en México que no sólo llegan de paso sino que se establecen en el país. Esto ha causado división de opiniones debido a que muchos alegan que no tienen el mejor comportamiento y que no respetan a la sociedad mexicana.

No es extraño que señalen lo sucedido con los estudiantes franceses como un acto de racismo y xenofobia que son tipos de discriminación. Dos características comunes de estas actitudes son la falta de empatía hacia personas que consideradas de una cultura diferente y la violencia pueden llegar a desencadenar.

La bandera, el Himno Nacional y el escudo son los símbolos patrios de México, por lo que existen multas y castigos para quienes falten al respeto a alguno. Entre las prohibiciones está: alterar o modificar las características de la bandera nacional, utilizar el escudo sin autorización, comercializar ejemplares de la bandera con inscripciones en ella y en el caso del Himno, alterar la letra o música con fines de lucro.