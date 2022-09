Shakira y Behati Prinsloo: ejemplo de que la fidelidad de un hombre no depende de la mujer

Gerard Piqué y Adam Levine se encuentran en boca de todos por haberle sido infiel a sus parejas, Shakira y Behati Prinsloo. Los famosos han recibido todo el odio en redes sociales al tener a su lado mujeres hermosas y despampanantes y a pesar de ello, buscar a otras mujeres.

Y es que Shakira y Behati son consideradas de las mujeres más bellas de la industria del espectáculo. La colombiana conquista todo a su paso a sus 45 años y deleita con sus movimientos de caderas, mientras que la modelo de Victoria Secret es de las más clamadas por su belleza y figura curvilínea, cualquier hombre cae rendido a sus pies.

A pesar de ello, Piqué y Adam decidieron engañarlas con distintas mujeres y se convirtieron en los hombres más repugnados del momento.

Shakira y Behati Prinsloo brillan a pesar de los engaños

Al igual que la intérprete, la modelo ha recibido todo el apoyo en redes sociales, luego de que la influencer Sumner Stroh, mostrará en TikTok, las conversaciones del cantante de Maroon 5 donde le coqueteaba y la invitaba a tener sexo.

Su confesión se da a unas semanas de conocerse que la pareja está a la espera de su tercer bebé, situación que ha generado aún más indignación, aunado a que Levine deseaba ponerle su nombre a su futuro hijo.

Mientras tanto Prinsloo no se ha pronunciado al respecto y a través de sus redes sociales se puede ver el amor y seguridad que sentía por el padre de sus hijos. Incluso se puede ver algunas postales durante sus desfiles en pasarela donde simplemente parece una Diosa.

“Que tan basura y miserable eres para ser infiel a tu esposa embarazada y todavía tener el cinismo de querer nombrar a tu tercera hija con el nombre de tu amante. Qué asco me das Adam Levine, no mereces a Behati Prinsloo. “En mi cabeza todavía no cabe que a alguien se le ocurra engañar a Behati Prinsloo. Adam Levine, te puedes ir al carajo”, “Con el chisme de Adam Levine y Behati Prinsloo reafirmo que no te cambian por alguien mejor, si no por alguien más fácil”, “Adam Levine le puso los cachos a su esposa, Behati Prinsloo, uno de los Ángeles de Victoria’s Secret... La belleza no garantiza, absolutamente NADA”, se lee en redes sociales.

De igual manera, Shakira ha contado con las palabras de aliento de sus fans, quienes han resaltado todas y cada una de sus virtudes. Mientras Piqué presume su nueva relación con Clara Chía Marti, ella se refugia en su familia y en su carrera como cantante.