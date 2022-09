Irina Baeva: Quién es el galán de Hollywood por el que aseguran que dejó a Gabriel Soto

Cada vez son más fuertes los rumores de ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto. Luego de postergar su boda, su viaje a Rusia sin su futuro esposo y su mudanza a New York para seguirse preparando profesionalmente con clases de actuación y de inglés, un nuevo rumor apunta a que la pareja le ha puesto fin a su relación.

El noviazgo entre la actriz de origen ruso y el mexicano ha estado envuelto en polémicas desde sus inicios, pues cuando empezaron a salir, él seguía casado con Geraldine Bazán, con quien tuvo a sus dos hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

La incertidumbre en torno a los constantes aplazamientos de su boda ha desatado habladurías y una cena en New York, en compañía de un reconocido actor de Hollywood levantan las sospechas de un nuevo amor.

¿Quién es el actor de Hollywood con el que se vio Irina Baeva?

Irina fue captada en una cena en La Gran Manzana en compañía de algunos amigos y el actor de Britt George, de 50 años de edad, quien actualmente forma parte del elenco de ‘She Hulk’.

El famoso también ha formado parte de otras producciones como ‘Alien Convergence’, ‘The Eliminator’ y ‘Si las paredes hablaran’, entre otras.

#IrinaBaeva con “nuevo” galán ??? Pues los de CHNL afirman que se le vió muy juntita a #BrittGeorge un actor y productor de (medio pelo) Hollywood !! 🤷🏻‍♀️ . Britt Parece su abuelo . #GabrielSoto parecía su papá!! 😂😂 lo dije o lo pensé ?? pic.twitter.com/xTnqNGHlsZ — JUANGABRIELA JACKSON 🦋 (@YoZhoy) September 20, 2022

Este no sería el único encuentro de la artista con Britt, pus también, han estado juntos en reuniones y fiestas y los comentarios al respecto no han tardado en aparecer.

“Cuando el río suena es porque agua lleva y además ella es una persona demasiado joven qué se diviertan nada más que si ya no anda con Gabriel lo digan y se eviten el perseguimiento de los medios”, “Pues no lo dudo!! Si con Gabriel no vio futuro $$$pues ahora a mirar a otro lado”, “Me parece mucho mucho más guapo y varonil”, comentaron.

No solo los encuentros con el actor de 50 años han causado dudas, también el reencuentro que tuvo con su expareja, el actor Emmanuel Palomares, confirmaría la ruptura con Soto.

Según algunos testigos e internautas a Baeva le brillaron los ojos al volver a abrazar a quien fue su pareja por casi tres años.