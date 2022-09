Ana Bárbara luchó con trastornos alimenticios y dio un poderoso mensaje: comenzó en Miss México

Ana Bárbara es una de las cantantes más populares de México, pero al igual que muchas, ha tenido que hacerle frente a los trastornos alimenticios.

Y es que la sociedad presiona fuertemente a las mujeres desde que son unas niñas para cumplir ciertos estándares de belleza, entre los que se incluye un cuerpo ‘perfecto’, lo que lleva a miles a experimentar una mala relación con la comida.

Actualmente, a sus 51 años y cargada de mucha experiencia , la artista aconseja a las jóvenes a no dejarse llevar por las comparaciones y amarse mucho a sí mismas para mantenerse, sobre todas las cosas, saludables.

“Yo lo tuve desde niña y sin saberlo; yo lo supe años después de que estaba en medio de un huracán muy grave ya en el nivel que yo estaba”, se sinceró la mexicana hablando con Suelta la sopa.

“Mi problema de trastorno empezó cuando participé en Miss México, no lo sabía , yo creía que hacer una dieta y comer lechuga no estaba mal, a mi psicólogo le decía que no quería comer que no podía”, contó.

Ana Bárbara invitó a las sobrevivientes de trastornos alimenticios a hablar sobre eso, para así concientizar a las nuevas generaciones porque no es normal ni está bien siempre querer hacer dietas rigurosas o dedicarle tanta atención a la apariencia física.

“Fue mi historia con tanta depresión y tanta situación que quizá no sabía sobrellevar. Padecía de un trastorno de alimentación desde muy joven, pero no lo identificaba porque iba y venía según el estrés. Empecé con el trastorno de alimentación en Miss México, que fue el año 89, 90. No me di cuenta, pero sí fue un poco la presión en la que estaba”, dijo tiempo atrás.