Angelique Boyer, Lucero y otras famosas que demuestran que donde hay amor no hace falta una boda

Hay mujeres que tienen la ilusión de vivir el cuento de hadas de una majestuosa boda, llegar al altar vestida de blanco y que el amor de su vida esté allí esperando. Otras, simplemente ni les ilusiona el momento ni tampoco tener hijos, pero si aman con intensidad.

Famosas como Angelique Boyer, Lucero y la presentadora Oprah Wifrey, consideran que los compromisos legales, y las fastuosas bodas no están en sus prioridades ni sueños de vida, pero son felices al lado de sus parejas con quienes comparten el amor, pero en unión libre.

Angelique Boyer ni boda ni hijos

La actriz Angelique Boyer es un ejemplo de lo que significa amar sin papeleo ni firmas. Además, está convencida que no quiere tener hijos y Sebastián Rulli la apoya en su decisión.

Vive una gran historia de amor con el argentino, pero la artista de origen francés confesó que no habrá boda, pues reniega las ideas impuestas por la sociedad sobre tener una pareja.

“Yo creo que hemos crecido con conceptos que la sociedad ha marcado como ‘el día más feliz de tu vida va a ser tu boda’, ‘para alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos’, y no”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Sobre tener hijos dijo que el panorama del mundo a futuro no es un buen escenario para crear una familia. “Y no, creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay una sobrepoblación, hay que ser muy conscientes de eso, que es una gran responsabilidad, y que al rato no vamos a tener agua”, auguró Boyer.

“Yo sí me pongo a pensar en esas cosas de un futuro y la verdad es que me siento plena como estoy, no necesito casarme porque creo en la persona por la que estoy y todos los días tenemos la elección de elegirnos”, dijo la actriz de “Lo que la vida me robó”.

Lo que sí tiene claro Boyer es que desde que conoció a Rulli en 2010, el actor es el gran amor de su vida. “Es el mejor compañero que me tocó, el más caballeroso, el más disciplinado, así que me siento muy orgullosa de ser su pareja y tenerlo cerquita es un apapacho a mi corazón”.

Lucero, una experiencia y ya

Lucero, por el contrario, ya vivió la experiencia de casarse con Manuel Mijares, formar una familia y divorciarse. Pero ahora, la cantante vive junto al empresario Michel Kuri, sin compromisos y, además, con una muy bonita amistad con su expareja.

La actriz de telenovelas como Lazos de amor y Alborada, ya tiene casi 10 años de romance con el empresario y asegura estar tan enamorada como el primer día.

No piensa en el matrimonio ni en anillos de compromisos. “¡No hombre! No...”, dijo en una oportunidad al programa Despierta América, donde describió su relación como “un compromiso del alma, del corazón y demás”.

“No, estoy súper feliz, súper enamorados, felices los novios eternos que decimos, estoy muy contenta con él y él conmigo, seguimos juntos pues desde hace tanto tiempo y sin ningún cambio, sin ninguna diferencia, todo bien”, destacó.

Lleva una muy buena relación con el padre de sus hijos Manuel Mijares y lo demuestran en cada concierto de “Hasta que se nos hizo”. Ambos están en pareja y se llevan muy bien. “Somos muy buenos amigos, socios para toda la vida, papás de nuestros hijos”.

“Yo creo que ya, tal vez, no es una prioridad casarse, no sé, para unas parejas sí, para otras no, en nuestro caso, estamos muy contentos de poder tener, como esta ilusión, ¿sabes? De cuando te ves, cuando están juntos”, dijo sobre Kuri, reseñó Infobae.

Oprah Winfrey con 30 años sin ataduras

La presentadora estadounidense más famosa del mundo, Oprah Winfrey, también ama sin compromisos legales. Tiene una relación de más de 30 años con el escritor, Stedman Graham.

En más de una oportunidad, Winfrey asegura que lo que la conquistó fue la serenidad con la que se maneja el escritor, algo que la cautiva incluso hoy.

Pero Graham si le pidió en una oportunidad matrimonio a la estadounidense, pero ella le dijo “no” y esgrimió sus razones: “Mi vida con el programa era mi prioridad y ambos lo sabíamos”.

“Me di cuenta de que en realidad no quería un matrimonio. Quería que él me lo pidiera. Saber que sentía que yo era digna de ser su esposa, pero no quería los sacrificios, los compromisos, el compromiso diario necesario para hacer que un matrimonio funcione”.

Para Winfrey el matrimonio nunca fue su principal objetivo, peros sí asegura que ha hecho muchos sacrificios por mantener una relación libre de ataduras con Graham, según la revista Show de España.