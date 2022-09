‘Reina de corazones’: una apasionada novela sobre Diana de Gales

“A Diana le encantaba mezclarse con la gente, sumergirse en el murmullo sonoro del caos de voces, interrumpido de vez en cuando por obras, música callejera o el ronroneo de los autobuses de dos plantas que llevaban a los turistas al Big Ben o al Palacio de Buckingham” — Julie Heiland

“Reina de corazones” es la primera novela de Julie Heiland traducida al español y llega de la mano de editorial Planeta, en el marco del 25 aniversario luctuoso de la princesa. Para la autora alemana era importante contar la historia de Diana con su propio estilo, de modo que pudiera lograr una conexión única con ella y con el público. “He leído muchas biografías no sólo sobre Diana, también sobre la Reina, Carlos y Camila para entenderlos. Estudié periodismo y eso me ayudó a hacer la investigación”, relató en entrevista con Nueva Mujer.

La autora agregó que también estudió actuación, algo que le ayudó a entender el lado más humano de los personajes a través de la forma en la que hablaban, se movían y pensaban.

Julie Heiland Grupo Planeta

“Diana tenía una manera muy especial de hablar, tenía esta mirada con tanta luz en los ojos. Carlos tiene también su historia. Es una persona muy fría pero hay razones por eso, por ejemplo que su madre nunca le ha dado un abrazo sólo la mano”, explicó.

A lo largo de la novela, Julie muestra lo vibrante, encantadora, compasiva y auténtica que era Diana pero también incluyó esos momentos en los que se sentía vulnerable. De algún modo, el lector se adentra en sus pensamientos, entendiendo aquellas inseguridades y miedos que le provocaban Carlos y Camila.

La novela se centra en los años que Diana estuvo con Carlos, desde su primer encuentro hasta el divorcio que sacudió a la Familia Real y si bien la autora señala que está basada en hechos reales, es una narración ficticia en donde los acontecimientos han sido adaptados.

Reina de Corazones Grupo Planeta

“Quería escribir este libro de la manera más auténtica posible pero claro que no conozco a la familia real ni ciertas situaciones pero por eso la actuación me ayuda a sentirme como Diana o las otras personas. Primero decido qué quiero mostrar con una escena y pienso ¿qué es importante que mis lectores sepan o entiendan? Esto me ayuda a decidir cómo organizo las escenas y hago los diálogos”, explicó Heiland.

Dentro de su investigación y proceso, la autora rompió con ciertos clichés que rodearon a la princesa. “Está este cliché de que Diana era una mujer muy egocéntrica y manipuladora en algunas entrevistas y eso es un caso muy interesante porque al inicio era esta chica muy joven e ingenua y al final era esta mujer muy fuerte que sabía tratar a la prensa, coqueteaba y hacía chistes. Si un hombre hiciera eso, parecería inteligente, con estrategia pero si una mujer lo hace siempre es manipuladora y egocéntrica. Por eso era importante para mí romper con eso al mostrar que tratar así a la prensa era su forma de luchar”.

Si bien la historia nos ha hecho inclinarnos principalmente por Diana, Heiland asegura que no descarta la posibilidad de escribir una novela sobre la Reina. “Es una mujer muy fascinante con una historia interesante”, dijo. Al preguntarle sobre qué hace que el mundo siga hablando de Diana, no dudó en mencionar que logró sentirse como alguien cercano. “Diana tenía esta conexión con la gente, era un icono de moda y un ejemplo de feminismos que luchó contra todas las normas de la realeza británica”.