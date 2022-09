Premios Emmy 2022: los 7 mejores looks de la gala, Selena Gomez parecía una princesa

Premios Emmy 2022 Estas famosas sorprendieron con sus looks.- Instagram @riccigram / @selenagomez.ecu.2.0 / @reesewitherspoon

El Microsoft Theater de Los Ángeles se vistió de gala para acoger la 74º edición de los Premios Emmy 2022, que galardonan a los mejores de la televisión estadounidense y las famosas por supuesto que se hicieron presente con sus mejores looks.

La moda siempre es un eje central en esta clase de eventos, en los que nunca falta el glamour, la elegancia y el buen gusto, algo en lo que esta edición no fue la excepción.

Los mejores looks de los premios Emmy 2022

Selena Gomez

Una de las mejores de la noche fue la protagonista de Only Murders in the Building, la cual escogió el clásico blanco para derrochar sofisticación. Y precisamente, la estadounidense nos demostró que menos es más con su pieza de cuello halter, bordado con pedrería brillante de Céline.

Zendaya

Por otra parte, muchos también elogiaron la elección de la artista de Euphoria, quien por cierto, se llevó uno de los galardones. Para recoger el premio, brilló con una pieza de Valentino a la medida formada por un corsé y una falda voluminosa.

Reese Whisterspoon

La intérprete de Big Little Lies, y otros éxitos, también se anotó al equipo de las mejores vestidas de la noche gracias a un traje palabra de honor recubierto de lentejuelas en azul y negro de Armani Privé, que le quitó años de encima y la hizo lucir resplandeciente, literalmente.

Rosario Dawson

Los expertos no han dejado de elogiar la vestimenta de la actriz de raíces cubanas en la entrega de los premios Emmy 2022. Su look fue firmado por Christian Soriano, que elaboró para ella un vestido rosa empolvado con falda satinada y corsé con un romántico cuello de tul de plumetti.

Amanda Seyfried

Recordada por sus películas como Querido John, la famosa cautivó con su Armani Privé de lentejuelas en color lila con una sutil banda de tul en el escote, apunto People. Por cierto, también se llevó uno de los reconocimientos de la noche.

Sandra Oh

Sin embargo, quien le dio vida a la recordada Cristina Yang en Grey’s Anatomy, fue la que rompió totalmente el molde y se llevó muchos aplausos. Sorprendió con un traje de lentejuelas moradas de Rodarte que se convirtió en un acierto total.

Christina Ricci

La por siempre Merlina, de la Familia Addams, destacó su silueta con este vestido bordado con pedrería metalizada de Fendi Couture, que demostró que no se necesita demasiado para lucir guapa y con clase.