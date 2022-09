Fans salen en defensa de Christina Aguilera tras ser llamada “gorda”: ella puso en alto todos los cuerpos

Desde que Britney Spears se liberó de la cruel tutela de su padre, no ha escatimado en sus palabras. Si bien a lo largo de los meses ha podido expresarse libremente sobre todo aquello que tenía prohibido, ahora parece haber ido demasiado lejos.

La intérprete de Baby One More Time aparentemente avergonzó Christina Aguilera y a sus bailarines por “estar pasados de peso” por lo que los internautas salieron en su defendesa de inmediato.

“Ojalá hubiera podido elegir a las niñeras para mis hijos… mis bailarinas… osea si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera me hubiera visto extremadamente pequeña… osea porque no hablar de eso?? ¿No crees que mi confianza hubiera sido un poco mejor si pudiera elegir dónde vivía, comía, a quién llamaba por teléfono, salía y quién estaba en el escenario conmigo? ¡A veces es difícil ahora que veo cuánto de mi feminidad fue despojada en ese momento y cada persona se sentó y no dijo nada! De todos modos... ¡¡¡Estaré aquí hablando de cosas de las que la gente NUNCA habló!!!”, escribió Britney, justo al lado de una imagen en la que podía leerse: ““Descubrí que solo había una forma de parecer delgada: pasar el rato con gente gorda”.

Con esto, Britney hizo referencia a que la intención de Christina era que sus acompañantes en escena estuvieran más gruesas para que ella pareciera más delgada porque ella es gruesa.

“La vergüenza corporal para hacerte sentir mejor no está bien”. “Ella está insinuando que Christina estaba gorda y que sus bailarines de respaldo son más gordos”. “Uf. Amo a Britt, pero esto fue de mal gusto”. “¿Sería mejor mi confianza si me rodeara de personas que considero peores y por debajo de mí?”. “¿Por qué no mejor pensar en la elección de bailarines en función de la capacidad y el talento y no de sus cuerpos?”, se lee en los comentarios, que reprobaron por completo la publicación de la cantante.

Christina Aguilera siempre ha enaltecido todos los cuerpos

La intérprete de Genie in a Bottle explicó a principios de 2022 a Women’sHealth cómo ha sido su viaje para bajar de peso de forma sana después de aumentar medidas en 2008, tras dar a luz a su primer hijo, mejorando su dieta y comenzando a hacer ejercicio.

Han sido varias las ocasiones en las que Aguilera ha alzado la voz en contra de quienes avergüenzan los cuerpos ajenos.

La belleza de Christina, junto con su voz y su cuerpo delgado, le dieron mucho éxito pero ella nunca se sintió cómoda con su físico aparentemente perfecto. “Odiaba ser súper flaca. Hoy me cuesta mirar fotos antiguas mías”, confesó la mujer de 40 años a la revista Health. “Recuerdo haber sido tan insegura. No me gustaría volver a vivir mis veinte”.

“Desde avergonzar a una zorra hasta etiquetarla con mojigatería, juicios por ser demasiado flaca o demasiado gorda, y todo lo demás. Lo he soportado todo. Estoy orgullosa de haber construido un cuerpo de trabajo detrás de mí que no ha tenido miedo de reflejar todo lados de mí como mujer”, dijo Christina en 2020.

La eterna tensión entre Britney Spears y Christina Aguilera

Britney Spears Instagram

Ambas fueron dos de las estrellas pop más importantes de la década de 2000. Comenzaron a actuar juntos en The Mickey Mouse Club y se hicieron populares por cantar casi al mismo tiempo, lo que hizo que las comparaciones entre ellos fueran inevitables.

Cuando Spears recuperó su libertad, Aguilera dijo que estaba feliz por ella pero lejos de agradacers sus palabras, la llamada Princesa del Pop la acusó de “falsa”.