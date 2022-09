Carmen Villalobos “bailando” reveló el verdadero motivo por el que se separó de Sebastián Caicedo

La separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha dado para teclear a los medios de comunicación. Pero es que hacer bodas cuatro veces, jurarse amor eterno y de repente desaparecer todos los recuerdos de más de 10 años de amor da para muchas especulaciones.

Entre las mas controversiales está que el actor y empresario colombiano le era infiel a la interprete de Catalina La Grande en la serie Sin Senos Sí Hay Paraíso.

Además, se llegó a cuestionar la sexualidad de Caicedo por unos mensajes cargados de profundos sentimientos y que resaltaban el amor propio. Eso hizo que muchos de sus seguidores le preguntaran: “¿Saliste del closet”, “¿Eres gay?”, algo que el actor aclaró semanas después.

Pero es que los fans de ambos famosos están pendientes hasta del más mínimo detalle que publican y también aseguraron que el rompimiento se debía a que la actriz colombiana no tenía en sus planes a futuro tener hijos, pues estaba enfocada en su carrera artística.

Carmen rompió el silencio...

Hasta el momento la expareja decidió mantener en secreto los motivos de su ruptura, hasta hace unos días que Carmen rompió el silencio y en el nuevo reality show de Telemundo, Top Chef VIP, reveló la razón que puso final a su relación sentimental.

“Era un hombre cariñoso, pero también celoso”, señaló Carmen en el camerino del show, reseñó el medio Marca.

Carmen Villalobos ha sido muy cercana a sus compañeros y amigos con los que comparte escenarios, pero algunos seguidores lo han considerado excesivo.

Especialmente se refieren a la amistad tan cercana con el actor Gregorio Pernía, quien interpretó a Aurelio Jaramillo, alias “El Titi” en la saga de Sin Senos Sí Hay paraíso.

Canta y baila para Sebastián

Carmen Villalobos como conductora de Top Chef VIP está deslumbrando con su talento y belleza. Sin embargo, pareciera que aun le queda una espinita en el corazón y de vez en cuando la saca “cantando”.

Recientemente una fuente cercana a ella reveló que la actriz utiliza sus redes sociales para mandarle mensajes al actor y empresario colombiano.

En esta ocasión, en un video que publicó en su Instagram cantó y bailó la canción “La bachata” de Manuel Turizo.

Allí la antagonista de la telenovela Café Con Aroma De Mujer interpreta la siguiente frase: “Ando manejando. Por las calles que me besaste. Oyendo las canciones. Que un día me dedicaste. Te diría que volvieras. Pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide”.

Que sean los seguidores quienes interpreten este nuevo mensaje...