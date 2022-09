Disney+ Day, una celebración llena de magia para los fans: esto es todo lo que debes saber

Disney Plus Day Disney Plus

Desde el lanzamiento oficial de Disney+ a finales de 2019, la plataforma ha enganchado a la audiencia con contenidos clásicos y originales que incluyen producciones únicas para cada región.

Para celebrar el éxito obtenido, la compañía ha establecido el 8 de septiembre como el Disney+ Day en el cual además se anunciarán fechas de estrenos, futuros lanzamientos y beneficios exclusivos para nuevos y viejos suscriptores. Además, el fin de semana se llevará a cabo la convención D23 Expo.

La fiesta de hecho comenzó con una promoción para que los usuarios prueben el primer mes del servicio de streaming por tan sólo 29 pesos (México). Posteriormente se cobrarán 159 pesos al mes. La oferta finaliza el 19 de septiembre.

En cuanto a los contenidos, ya se ha anunciado que este 21 de septiembre los fanáticos del universo Star Wars se regocijarán con la llegada de Andor, una nueva serie enfocada en el personaje de Cassian Andor y el nacimiento de la Rebelión contra el Imperio.

Para los amantes del Universo Cinematográfico Marvel, Thor: Amor y Trueno (protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman y Christian Bale), ya está disponible en el catálogo y llegó junto a Marvel Studios Unidos: Creando Thor: Amor y trueno, un documental con entrevistas al elenco, así como al director Taika Waititi y al resto de la producción.

Una de las grandes sorpresas fue la revelación de una serie de Cars la cual llevará el nombre de “Aventuras en el camino” y tendrá una primera temporada de 9 episodios.

El 18 de agosto se estrenó la serie She-Hulk (protagonizada por Tatiana Maslan) y se anunció que seguirán añadiendo episodios a la plataforma.

En mayo, la serie Obi Wan Kenobi, con el mismísimo Ewan McGregor, se convirtió en uno de los grandes éxitos del catálogo. Del mismo modo, Ms. Marvel, serie del MCU, se ubicó por encima de otras producciones televisivas del estudio, convirtiéndose en la mejor calificada por la crítica.

Pinocho: el estreno más esperado

Disney sigue apostando por los remakes live action de los clásicos animados y Pinocho llega para unirse a la lista junto a Dumbo, La bella y la bestia, Aladdin y El rey león.

Dirigida por el ganador del Premio de la Academia, Robert Zemeckis (¿Quién engañó a Roger Rabbit?), Pinocho mezcla actores reales con CGI para dar vida a la historia del títere de madera que se mueve sin hilos.

La cinta ya está disponible en la plataforma y aunque se mantiene fiel al clásico de 1940, introduce nuevos y encantadores personajes, así como números musicales.

Tom Hanks interpreta a Geppetto, quien construye a Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth) y tras pedirle un deseo a una estrella, este cobra vida. Joseph Gordon-Levitt como Jiminy Cricket (Pepito Grillo), se une como guía y conciencia de Pinocho. La nominada al Premio de la Academia, Cynthia Erivo, da vida al Hada Azul, un personaje que de inicio despertó dudas en los fans pero que finalmente embona a la perfección en la cinta.

Luke Evans es The Coachman (el cochero que lleva a los niños a Pleasure Island). Keegan-Michael Key es John “el honesto” (o El Honrrado Juan) y Giuseppe Battiston es el cruel titiritero Stromboli.

El público además verá a dos nuevos personajes: La nominada al Premio de la Academia, Lorraine Bracco, es la voz de Sofia y Kyanne Lamaya da vida a Fabiana, una titiritera que trabaja para Strómboli y que se hace amiga de Pinocho.

Las críticas han estado divididas sin embargo, Pinocho mantiene la dulzura y encanto del personaje, además de que es la misma historia mágica que todos amamos. Y seamos honestos, es imposible no emocionarse con temas como “When You Wish Upon a Star”, “I’ve Got No Strings” y “Hi-Diddle-Dee-Dee (An Actor´s Life For Me)”.

Myst, un espectáculo sensacional

La fiesta no podía estar completa sin música y durante el evento especial, Disney Myst Be Our Guest dio una prueba de un show inmersivo cargado de las canciones más icónicas de los clásicos Disney. Creado por Música Escencial y The Walt Disney Company Latinoamérica.

El concierto inmersivo está liderado por Chaco Gaytán en la producción y dirección musical y cuenta con coreografías, acrobacias, orquesta en vivo y grandes voces como las de Cecilia de la Cueva.