Disney Plus apuesta por “Los Hermanos Salvador”, una producción hecha en México, llena de magia y humor

Los Hermanos Salvador, Disney PLus La nueva producción está protagonizada por Francisco de la Reguera, Nacho Tahhan, Daniel Fuentes Lobo y Juan Ugarte, y la actriz Adriana Hernández.

Disney Plus sigue creciendo y apostando por producciones hechas en Latinoamérica, probando por qué se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del momento.

Ahora trae a su catálogo “Los Hermanos Salvador”, una serie hecha en México que promete enganchar a la audiencia con mucha magia, humor y fantasía.

La historia sigue a Octavio, Graciela, Esteban, Jonás y Rogelio, cinco hermanos que harán todo por recuperar la gloria perdida de su singular tienda de antigüedades, al tiempo que aprenderán a dejar de lado sus diferencias para trabajar en equipo.

En Nueva Mujer tuvimos la oportunidad de estar en una conversación con Francisco de la Reguera, Nacho Tahhan y Adriana Hernández, quienes forman parte de la magia de esta nueva producción.

Los hermanos Salvador/ Disney Plus Los hermanos Salvador buscarán recuperar la gloria perdida de su peculiar tienda de antigüedades

Al preguntarles sobre la importancia de que Disney esté apostando por una producción hecha en México, para un público Latinoamericano y que se internacionalice gracias a la plataforma, Nacho Tahhan aseguró que “ya era hora que comenzara a suceder”.

“Me pone contento. Ya era hora de que estas cosas empezaran a suceder. Nosotros como latinoamericanos tenemos un potencial narrativo inmenso y a veces estamos circunscritos a cierto tipo de historias porque es lo que se consume pero también tiene que ver con que es lo que nos dan para consumir”, dijo Tahhan y agregó que se trata de un acercamiento muy importante a contar historias desde un lugar completamente diferente.

“Es un acercamiento importantísimo a estas historias que cuentan cuáles son nuestros valores y nuestro acervo cultural, desde un lugar completamente nuevo. No sólo a lo que estamos acostumbrados a ver o lo que quieren consumir desde afuera. Es una forma de decir ‘aqui estamos con esto porque esto somos’”.

Por su parte, Adriana Hernández confesó que se siente privilegiada por haber formado parte de un proyecto como este y cómo es un paso para que se produzca material con otros matices.

“Para mí es un privilegio formar parte de este movimiento porque siento que es el principio de un antes y un después en producciones latinoamericanas que me siento muy contenta de que estoy segura que va a gustar y que va a hacer que se produzca más material con otros matices. No es que una esté bien y otra mal sino que ahora sera con otro nivel de producción, otros valores, otros actores, otros protagonistas no los que habitualmente ves por ahí. Todo eso hace enormemente poderoso este producto”.

“Los Hermanos Salvador” contará con diez episodios de 30 minutos en los que los protagonistas atravesarán diversas pruebas para salvar el legado familiar.

La serie comenzó como un corto de 2016 que se presentó a manera de teaser y que finalmente Alejandro Sugich, productor y showrunner, junto a Disney y Sulafilms, hizo realidad.

Los protagonistas aseguraron que será una historia hecha con mucho amor. Además, revelaron que parte de la magia está en que siempre fueron escuchados para dar forma a sus personajes, volviéndolo un proyecto muy orgánico y “un sueño hecho realidad”.

Tanto para de la Reguera, como para Hernández y Tahhan, trabajar con Disney ha sido una de las oportunidades más grandes que ha marcado un antes y un después en sus carreras.

“Es un proyecto en el que tu voz importa, en el que se tocan otros puntos, en el que se puede trabajar en equipo. La voz de todos importaba, todos nos cuidábamos a todos y eso se agradece con el alma”, afirmó Adriana.

Además de los hermanos Salvador, tendremos a los hermanos Quiroga, interpretados por Manuel Balbi, Mariana Gaja y Erick Velarde. Estos harán todo por terminar con la tienda de los Salvador para siempre por lo que los veremos enfrentarse unos a otros a lo largo de la serie.

Naomy Romo, Daniel Fuentes Lobo, Juan Ugarte, Michelle Rodríguez y Mariana Gajá también serán parte de este mágico y encantador elenco. El estreno está programado para el 23 de marzo.

“No se la pierdan de verdad es una serie llena de magia, de aventura, de diversión, de corazón, que es para toda la familia y que los va a emocionar vivir al lado de nosotros los hermanos Salvador. Todo el equipo estamos soñados y agradecidos que sea de la mano de Disney”, finalizó Francisco de la Reguera.