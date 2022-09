Un hombre como Sebastián Rulli: con estas palabras se rindió ante su hijo y Angelique Boyer

Es considerado uno de los galanes más exitosos de las telenovelas, sin embargo Sebastián Rulli también ha demostrado ser un hombre romántico y lleno de amor tanto para su pareja Angelique Boyer, como para su hijo Santiago.

Recientemente, demostró lo feliz que se encuentra al hablar de la mejor manera sobre su hijo Santiago, de 12 años, quien no solo tiene un gran parecido al actor, sino que también parece haber heredado su lado extrovertido.

Aunque Rulli suele ser muy reservado con la vida de si hijo, el chico cada vez es más activo en redes sociales, de modo que el famoso se ha animado a hablar un poco más sobre él.

Durante una conversación con medios de comunicación, el actor habló sobre el ejemplo que le quiere brinda a su hijo.

“El mejor ejemplo, yo creo que todos los padres queremos darle buen ejemplo, yo siempre soy de la idea de dar el ejemplo con actos y no con palabras”, señaló.

Además, señaló que no solo guarda un gran parecido con él, sino con su padre. “Está grande, ¿verad? Muy grande, me está cuidando él a mí, yo creo. Se parece mucho a mi padre, tiene la misma complexión física, es un tipazo de eso no tengo dudas… ya está notándose los cambios radicalmente. Estoy preparado emocionalmente, no lo sé, pero mentalmente sí”, dijo.

Además, señaló que su hijo sueña con ser gamer y reveló que, aunque no entiende mucho de ese mundo, le emociona que su hijo esté determinado a lograr lo que desea.

Sebastián Rulli está más enamorado que nunca de Angelique Boyer

El actor no solo conmovió a los fanáticos por su forma de hablar acerca de su hijo, también brindó unas tiernas palabras sobre la mujer de su vida, Angelique Boyer, con quien lleva una larga relación, en la cual la complicidad predomina.

“Estamos muy felices. El amor es lo más importante, la comunicación, las ganas, que es una decisión de los dos y que hay que cuidar mucho. Yo creo que el ser sinceros, darnos nuestros espacios, seguir haciendo lo que nos gustas y no coartar la libertad del prójimo”, declaró sobre el éxito de su relación.