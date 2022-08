De Luis Miguel a Sebastián Rulli: los galanes que le han robado el corazón a Aracely Arámbula

Aunque su romance con Luis Miguel es el más importante y mediático de su vida, el corazón de Aracely Arámbula ha sido ocupado por varios galanes antes y después de “El sol de México”.

De hecho, la estrella admitió hace un par años que desde siempre ha sido una mujer enamoradiza y no ha tenido un único gran amor, sino que ha vivido uno por cada etapa de su vida.

“Desde que yo estaba chiquilla he sido muy enamorada (…). Desde que estaba chiquilla sentía que era el amor de mi vida”, aseguró a César Lozano en una transmisión por Instagram en 2020.

Los galanes que han conquistado a Aracely Arámbula

A lo largo de su vida, “La chule” se ha caracterizado por resguardar su vida íntima con recelo; no obstante, las historias de amor que ha vivido no han quedado ocultas para el público que la sigue.

A continuación, te presentamos a todos los hombres que han enamorado a la famosa estrella de telenovelas como La madrastra:

Eduardo Verástegui

Uno de los primeros galanes en la vida de Aracely Arámbula fue el actor Eduardo Verástegui. Los actores sostuvieron un noviazgo tras enamorarse grabando la telenovela Soñadoras en 1998.

El amor de juventud se llevó a cabo con discreción, pero no duró mucho. De acuerdo a la periodista Ana María Alvarado, todo se habría terminado por culpa de Ricky Martin.

“Un día que estábamos en un concierto de Ricky Martin, estaba Fabián Lavalle, estaba Aracely Arámbula y estaba yo. Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin, entonces ella (Aracely) nos dijo de su boquita, a lo mejor ya no se acordará, pero dijo: ‘Ese que ven ahí cantando me quitó a mi novio’, en aquel entonces Eduardo Verástegui, así nos lo dijo, lo recuerdo perfectamente”, afirmó en Sale el Sol.

Fernando Colunga

De acuerdo a los programas de espectáculos a comienzos del milenio, Aracely Arámbula y Fernando Colunga tuvieron un breve romance mientras grababan Abrázame muy fuerte en el año 2000.

Cabe destacar que, hasta la fecha, ni Arámbula ni Colunga han confirmado haber tenido un idilio.

Gabriel Soto

Un par de años después de su supuesto enamoramiento con Colunga, en 2002, la intérprete volvió a encontrar el amor en el set con Gabriel Soto mientras filmaban la telenovela Las vías del amor.

Como sabemos, la relación entre los guapos artistas no prosperó, pero ambos terminaron en muy buenos términos. De hecho, desde entonces, siguen siendo grandes amigos y han coincidido en otros proyectos.

“Me llevo muy bien con su familia. Es que realmente maduras y sabes que eso es parte de la vida nada más, no quiere decir que toda la vida vas a estar enamorado de tal persona”, aseguró Ara sobre su relación posruptura con Soto, según People en Español.

Luis Miguel

La vida cruzó a la exreina de belleza con el intérprete de La incondicional alrededor del año 2004. No obstante, no se dejaron ver juntos sino hasta 2005. Inmediatamente después, se convirtieron en una de las parejas más icónicas del medio artístico latinoamericano.

La pareja se separó cinco años después de comenzar su relación. Aun así, se trata de una de las relaciones más largas de Arámbula y la más importante para ella porque le dejó a sus únicos hijos.

Tras su separación, la controversia ha rodeado a los exes pues Aracely Arámbula ha aseverado que Luis Miguel no ha procurado estar presente en la vida de sus retoños y pagar su manutención.

“Lo principal es lo que uno como padre quiera dar; yo preferiría compartir tiempo, el tiempo no regresa; yo le diría (a Luis Miguel) que tomara ese bálsamo de amor, y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos, conmigo no, es con ellos”, dijo Arámbula a Al rojo vivo.

Arturo Carmona

Años después de su ruptura con LuisMi, en 2011, la protagonista de telenovelas empezó a ser relacionada sentimentalmente con el actor y exfutbolista Arturo Carmona.

El amor surgió mientras ambos trabajaban en la obra Perfume de gardenia; sin embargo, el idilio no fue confirmado por la actriz sino hasta el año pasado luego de que Carmona habló al respecto.

“Arturo es alguien a quien quiero mucho, mucho, mucho. En el tiempo de Perfume de gardenia tuvimos un romance muy bonito”, aceptó la artista en una entrevista con Venga la Alegría.

“Él siempre dice que lo niego, pero no era así. No quería que ustedes (los medios de comunicación) nos acosaran tanto”, aseveró sobre el galán con el que volvió a ser vinculada en 2016 y 2019 tras ser captados juntos.

Asimismo, aunque dijo que su familia se molestó con las declaraciones del actor, la histrionisa afirmó que ambos hablaron en privado al respecto y siguen teniendo una relación de amistad.

Sebastián Rulli

Tras superar a Carmona, la también cantante comenzó un idilio con Sebastián Rulli a mediados de 2012, con quien también encabezó la obra Perfume de gardenia. Empero, el amor duró poco más de un año.

“Quiero hacer de su conocimiento que Aracely y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, dar por terminada nuestra relación sentimental. Pido de la manera más atenta que respeten nuestra privacidad. Y espero comprendan que no responderé ningún cuestionamiento al respecto. Gracias”, informó Rulli en Twitter en septiembre de 2013.

Por su parte, Aracely aseguró a medios que ella decidió estar soltera porque quería dedicarse a sus hijos. “Yo decidí terminar mis relaciones porque realmente quiero estar más con mis hijos y dedicarles mucho más tiempo a ellos porque a veces no se puede combinar una telenovela, un romance, más dos hijos, es muy complicado”.

Su galán misterioso

Tras tener estas relaciones sumamente públicas, Aracely Arámbula decidió mantener su vida sentimental superprivada y no se le conoció más galán hasta 2020.

En la conversación con César Lozano previamente citada, Ara puso a un lado el celo por su privacidad y reveló que estaba enamoradísima de un galán que no formaba parte del medio.

“Es que no tengo novio público, pero yo tengo mi amor. (…) Sí tengo un galán y mis amigos muy cercanos saben, ya después te diré quién es y te lo presentaré, no es nadie del medio”, contó.

Además, destapó que la relación comenzó el 6 de marzo de 2020. A mediados del año pasado, reiteró que tenía pareja y no era una celebridad. Lamentablemente, el idilio se acabó.

Así lo dio a conocer hace meses durante un encuentro con la prensa en el marco del arranque del rodaje de la nueva versión de La Madrastra, melodrama que actualmente se transmite en México.

El regreso a la soltería de Aracely Arámbula

En declaraciones recogidas y divulgadas por Sale el sol en el sitio, la actriz de 47 años dijo estar soltera y muy feliz, pues si bien no tiene novio, su familia le da amor suficiente.

“Sí, mira, mucho amor aquí con mis perrunos”, manifestó. De la misma forma, confesó que su ritmo de trabajo actual no deja tiempo para invertir en amores.

“Ando muy ocupada, yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo, porque la verdad estoy multitask, en mil cosas, entonces por ahorita no…”, explicó sobre su regreso a la soltería.

Por otro lado, Arámbula también ha sido vinculada románticamente con Pablo Montero, David Zepeda y el cirujano Juan Pablo Menéndez, pero ninguno de los idilios ha sido confirmado.