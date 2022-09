Shakira: así de fuerte es su vínculo con su padre, quien ya no la reconoce a sus 91 años (FOTOS)

El hombre y héroe de la vida de Shakira es su padre, William Mebarak, ese que nunca la ha abandonado y siempre ha creído en ella desde el principio.

La famosa tiene una relación muy especial con su padre, quien ha sido su guía, inspiración y confidente desde siempre.

William Mebarak nació en Nueva York, pero tiene sangre libanesa, y se radicó en Barranquilla, donde fue profesor y visitador médico, pero también se desempeñó como un gran poeta.

Shakira veía a su padre muchas horas sentado frente a la máquina de escribir, donde estaba creando poemas y textos, y eso la inspiró a ella a comenzar a escribir sus temas desde los 9 años.

Así es la relación de Shakira con su padre William

Desde siempre ha tenido una gran conexión con su padre, quien junto a su madre la ha acompañado en cada momento de su vida, desde premiaciones, hasta en el estudio mientras compone.

Así queda evidenciado en cada muestra de amor de pública de la cantante, donde siempre ha dejado claro lo importante que es para ella y lo mucho que la ha inspirado.

“Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, Mi cómplice y todo, Mi mejor amigo”, escribió la famosa a su padre en su cumpleaños 90.

Además, en ese momento publicó un video en el que se veía bailando con su padre, dejando ver lo bien que se llevan, y la conexión que existe entre ambos.

El padre de Shakira ya no la reconoce

Lamentablemente, en un año, su padre ha sufrido varios problemas de salud, como Covid 19, caídas y operaciones, por lo que ha estado delicado, pero Shakira no pierde las esperanzas que se recupere.

Sin embargo, al parecer también padece Alzheimer, y así se evidenció en el video que compartió la barranquillera en su cumpleaños 91 donde le canta el tema “Hay amores”, un bolero que a su padre le encanta.

En el video se ve a Shakira cantándole a su padre con mucho amor, pero cuando le pregunta quién canta el tema, su padre no logra reconocerla, a lo que ella misma tiene que decir “yo, canto yo”.

Aunque Shakira no vive su mejor momento ni con su padre, ni en su vida amorosa tras la infidelidad de Piqué, la famosa se mantiene fuerte, y tiene todas las esperanzas en la salud de su papá.