Laura Londoño confiesa la razón por la que no se enamoró de William Levy y su motivo sorprende

Resistirse al atractivo físico y la sensualidad de William Levy suele ser un trabajo complicado pero Laura Londoño logró con su profesionalismo mantener al margen sus emociones durante su protagonización con el galán en ‘Café con aroma de mujer’.

Recordemos que Levy ha estado envuelto en distintos rumores de romance con las actrices que ha protagonizado como como Jacky Bracamontes, Maite Perroni y Ximena Navarrete, sin embargo, no sucedió lo mismo con la colombiana, quien se ha mostrada enfocada en su familia y su trabajo.

‘Café con aroma de mujer’ les garantizó el reconocimiento a ambos actores no solo en Latinoamérica, sino en otros países de Europa como España, donde ha comenzado a trabajar el cubano.

Laura Londoño responde sobre su relación con William Levy

Londoño pasó a ser una de las actrices del momento tras su protagónico y luego de unas semanas de alejada de las redes sociales, decidió contar el motivo de su ausencia, relatando que próximamente regresará a las pantallas.

“Han sido días turbulentos, no crean. He estado desaparecida por acá de las redes sociales porque he estado muy reflexiva, muy circunspecta”, dijo.

De igual manera, aprovechó para interactuar con sus seguidores a través de una ronda de preguntas y respuestas, donde le preguntaron cómo hizo para no enamorarse de su compañero.

Ante la pregunta, la artista sorprendió con su respuesta, alegando que el gran responsable es su esposo y padre de sus hijas, Santiago Mora Bahamón.

“Ah no, eso sí que les toca preguntar a Santiago Mora qué es lo que hace para tenerme bien enamoradiza”, expresó.

Y es que Laura inició su historia de amor con Mora desde hace nueve años, cuando llegaron al altar. Ambos le dieron la bienvenida a su hija Allegra en 2019 y este 2022 se convirtió en madre por segunda vez con la llegada de su pequeña Mikaela.