Laura Londoño comparte su maternidad con tiernas fotos con sus hijas: estas son sus lecciones

Laura Londoño, sin duda alguna, atraviesa por un momento insuperable en su vida. Y es que la actriz no podría estar más feliz con la llegada de su pequeña hija Mikaela a completar su familia.

El pasado mes de febrero, mientras disfrutaba de la inesperada fama que le dio Café con aroma de mujer, la estrella dio a luz a su segunda princesa con su esposo, Santiago Mora Bahamón.

Desde entonces, tan franca como siempre, ha compartido con sus seguidores en redes sociales varios vistazos a sus vivencias como madre de dos niñas que ha abrazado con naturalidad y gratitud.

Las lecciones sobre la maternidad que Laura Londoño nos ha enseñado

A través de su perfil en Instagram, Londoño ha publicado tiernos retratos junto a sus hijas, Allegra y Mikaela, en donde ha inmortalizado su experiencia con nada glamurosa con la maternidad y ha dado valiosas lecciones.

Desde los cambios en su cuerpo, pasando por la modificación de su rutina y el cansancio, hasta la felicidad, la gratitud y los momentos invaluables, la famosa no se reserva ningún aspecto.

Por esto, a continuación, repasamos tres enseñanzas que la histrionisa ha dado sobre esta importante etapa de la vida con las que se ha convertido en toda una inspiración para mamás:

Lección uno: se puede ser una mamá dedicada sin renunciar a la vida laboral

Entre las preocupaciones más recurrentes de la mujer actual tras debutar como mamá es cuándo sería lo correcto volver a trabajar y si logrará balancear ambas facetas.

Si bien no es fácil, la intérprete de ‘Gaviota’ ha demostrado que con amor por sus hijas, pasión por su profesión y organización se puede tener una exitosa carrera y ser una mamá dedicada.

Tal como lo dejó ver en una publicación del pasado 18 de julio en donde aparece siendo peinada para cumplir con unos compromisos laborales mientras tiene en brazos a Mikaela.

“Aquí estoy diciéndole a esta niña que la quiero y que me encanta trabajar con ella”, dijo en la descripción de una galería de fotos.

Cabe destacar que la actriz se llevó a su hija mayor a las grabaciones de Café con aroma de mujer. Durante el proyecto, se dividía entre sus obligaciones como protagonista y la atención a su hija.

Por otro lado, en una entrevista a una famosa revista en Colombia, la artista confesó que para su siguiente proyecto lo hará nuevamente, pero ahora serán dos niñas.

Lección dos: la maternidad aun deseada no siempre es color de rosa, pero la gratitud es la clave para Laura

Con todo lo que ocurre tras tener un bebé, es común que la ansiedad se haga presente. No obstante, la cantante de 34 años gusta mirar todo lo que toca pasar a través de unas gafas de gratitud.

En varias ocasiones, la famosa ha hablado sobre los retos de crianza de sus bebés, como la falta de sueño; sin embargo, en cada una de estas veces se ha mostrado sonriente y agradecida por todo.

“Yo lista para celebrar y ella para dormir o viceversa... En todo caso esto es una convivencia donde nos toca compartir las veladas y desveladas”, explicó junto a unas fotos en las que sale cargando a su hija menor, siempre con una sonrisa y buena actitud.

En otra publicación, en donde se deja ver amamantando a la nena, expresó: “Hoy cambié la silla de siempre por la hamaca porque empiezan a ‘pesar’ las noches sin sueño y los cachetes de la niña…”.

Asimismo, con otro postal junto a sus dos herederas, de 2 años y 5 meses respectivamente, aseveró que sus hijas ‘Alela’ y ‘Kaela’ “han sido el mejor regalo de parte de Dios”.

De igual forma, tras dar a luz, Laura hizo una confesión complicada sobre su etapa posparto, pero nuevamente con el buen humor que la caracteriza.

“Y de repente la definición de sexy cambia, ahora resulta que solo con una ducha caliente me siento lista para conquistar el mundo, aunque Santi me ayude a subir el pañal... Ah, sí estoy usando pañales”, develó.

Lección tres: hacer tiempo para una misma y la pareja

Por último, la estrella recuerda a sus fans lo importante es dedicarse al menos unos minutos en el día para disfrutar de sus pasatiempos, relajarse en medio de todo y también compartir con su pareja.

En varias ocasiones, además de trabajar, sus salidas o vacaciones en familia, Londoño se ha dejado ver tomándose tiempo para salir con amigos y retomar actividades que le apasionan, como el baile.

Además, ha mostrado que una manera de dedicarle tiempo a lo que uno le gusta cuando se es mamá de niños pequeños es incluirlos en dichos pasatiempos.

Por ejemplo, el pasado 14 de julio, se mostró haciendo una rutina de yoga con su primogénita, Allegra. Así logró hacer dos cosas que ama: esta práctica y pasar tiempo con su hija.

“Minutos antes de salir a trabajar y yo que soy una intensa, quiero aprovechar y hacer ejercicio, estar con Allegra, pintar y estudiar, todo al mismo tiempo”, contó al lado de las fotografías.

Del mismo modo, se ha dejado ver compartiendo con su esposo. Tal como lo hicieron en junio en una salida con amigos en la que además aprovecharon para festejar su fortaleza tras todo lo que han pasado juntos como padres de dos.

“Anoche celebrando, 4 meses después de Kaelita, que seguimos firmes, que hemos cambiado y crecido juntos y que tenemos amigos fantásticos con los que nos reímos de todas las bobadas”, comunicó al pie de un post en donde se deja ver de lo más feliz con su pareja.

Más lecciones…

Cabe destacar que, durante los últimos meses, Laura Londoño además se ha dejado ver muy natural dándole pecho a Mikaela en poderosas fotos a lo largo de sus meses de vida.

Así como también se ha expuesto extrayéndose leche para que su hija se pueda alimentar mientras trabaja. “Algunos son productores de café, de vino y hasta de TV. Otras somos productoras de leche de la mejor calidad”, escribió en una publicación.

De esta manera, la famosa ha puesto su grano de arena para normalizar la lactancia en un medio donde los prejuicios persuste. Asimismo, ha expuesto los cambios de su cuerpo con orgullo.

“Me miro por fuera y he cambiado tanto. Me miro por dentro y ni se diga, pero hay una esencia que permanece y se quiere hacer sentir. Me gustan los cambios en mi cuerpo, le agradezco todo lo que ha hecho por nosotros y sí, me siento sexy con más años y más peso”, reflexionó en uno de sus más recientes posts.

Por su exposición de la maternidad como mujer real y sus incontables lecciones, Laura Londoño se ha ganado los aplausos, la admiración y el respeto de millones en todo el mundo.

“¡Tan hermosa y natural, Laura! ¡Amo tu esencia!”, “Laura, te felicito. Sos una gran actriz y se nota que sos una hermosa mujer en todos los sentidos”, “Bella en la ficción y en la vida real”, “Felicitaciones por esa hermosa combinación de excelente mamá y profesional. Ejemplo de que una cosa no excluye la otra…”, son comentarios que ha recibido.