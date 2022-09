No tener hijos está bien y es momento de normalizarlo: famosas e influencers que rechazan la maternidad

No tener hijos está bien y es momento de normalizarlo: famosas e influencer que le dicen no a la maternidad Instagram @jenniferaniston / @lalujans / @lorellapalmer

Muchas mujeres sueñan con tener hijos y formar una familia, pero existen otras que no quieren ser madres , y es momento de normalizarlo y dejar de criticar.

Y es que parece que las mujeres no somos libres de elegir sobre nuestras vidas y decidir qué queremos hacer, sino que parece que debemos cumplir el rol de madres de forma obligada.

Aquellas que le dicen no a la maternidad son cruelmente atacadas, criticadas, y juzgadas no solo por hombres, sino también por mujeres, que se creen en la potestad de decidir por todas.

Sin embargo, son cada vez más las mujeres las que expresan su rechazo a la maternidad, entre ellas famosas e influencers que dejan claro que no ser madre está bien y es momento de aceptarlo.

Estas mujeres inspiran a aquellas que no quieren tener hijos, y evidencian que no están solas, y que está bien no querer ser madres, ese no es nuestro único propósito en la vida.

Famosas e influencers que le dijeron no a la maternidad y prueban que está bien

Jennifer Aniston

Muchas veces han criticado a Jennifer Aniston por no tener hijos a sus 53 años, pero ella deja claro que se siente feliz y completa de esta forma, e incluso sin pareja.

“No necesitamos estar casados o ser padres o madres. Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ con nosotras mismas. Nadie sabe por qué no puedo tener hijos y es momento de superar las críticas”, dijo en una entrevista.

Lorella Palmer

La influencer y empresaria Lorella Palmer tiene 22 años y se viralizó en redes cuando publicó un video revelando una lista de razones por las que no quiere tener hijos, desatando las críticas.

“No necesito tener hijos para sentirme realizada como mujer. Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran, me molestan”, dijo la joven empresaria, haciéndonos reflexionar y dejando claro que su punto de vista tiene que ser respetado.

Daniela Luján

La actriz mexicana Daniela Luján también se sinceró y aseguró que no quiere tener hijos, y se siente muy bien así a sus 34 años.

“Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”, dijo Daniela Luján.