Así fue como Andrea Noli crio a su hija sola cuando Jorge Salinas no la ayudó: “me prestaban dinero”

Andrea Noli es una de las mejores actrices que se ha destacado en las telenovelas mexicanas como Cielo rojo, y Vivir a destiempo.

La famosa tuvo una hija con el actor Jorge Salinas en el 2006, y fue producto de una infidelidad, pues ocurrió cuando estaba casado con la modelo peruana Fátima Boggio.

Por esto, el actor decidió no reconocer a la hija que tuvo con Andrea Noli, y la rechazó por completo, incluso después de divorciarse de Fátima y casarse con Elizabeth Álvarez, con quien tuvo dos hijos más.

Esto fue muy difícil para Andrea Noli, pues se convirtió en madre soltera y tuvo que salir adelante sola con su hija.

Sin embargo, recientemente el actor finalmente la reconoció y se refirió a ella como una más de sus hijos, pero esto no elimina las dificultades y desafíos que vivió Andrea para criar a Valentina sola.

Así fue como Andrea Noli crio sola a su hija Valentina, cuando Jorge Salinas no la reconoció

Andrea Noli reveló hace unos meses cómo fue criar a su hija Valentina sola, además, en medio de la polémica por su romance con Jorge Salinas, quien estaba casado y tenía hijos.

Te recomendamos: Jorge Salinas ya reconoció a su hija con Andrea Noli: esto fue lo que dijo tras 15 años de rechazo

“Económicamente me ayudo medio mundo, digo en la maternidad por supuesto, mis amigos que saltaron por mí, mi comadre adorada Anette Michelle que siempre ha sido un ángel de la guarda para mí”, dijo la actriz durante una entrevista para Venga La Alegría.

También contó que muchas personas tuvieron que prestarle dinero. “Hubo momentos que hasta de prestado, la colegiatura de mi hija me ayudaba mi hermano... y cuando te sientes desesperado que no sabes lidiar con este pequeñito que llegó a tu vida te basta clavarte en sus ojos y ver que tú eres su mundo”, dijo Andrea.

Además, tampoco fue fácil ser señalada como “robamaridos” en ese momento tan difícil de su vida.

“Llegó toda esa vorágine sobre mí, yo en mi embarazo me sentía en una burbuja, que nada me podía pasar y me aferré a eso a lo que yo sentía por ella (Valentina) y dije lo que ellos opinen son sus juicios por qué voy a permitir que otros me juzguen”, confesó.

Sin embargo, reveló que le pidió disculpas a Fátima Boggio de forma pública y en privado, aunque nunca tuvo respuesta.

“He hablado con ella, he pedido mis disculpas, he agarrado el toro por los cuernos, no he tapado el sol con un dedo, he hablado tal como es. Pero, no he tenido respuesta y no tiene que haber, no necesitas recibir una respuesta, eso es de la otra persona, no te corresponde a ti, los errores los comentemos todo y más cuando eres joven, pero hay que aprender a perdonarse...si fue un error, es algo que no volvería a cometer en mi vida, pero es algo que me trajo a mi Valentina”, dijo.

Te recomendamos: Ellos son los 6 hijos de Jorge Salinas: a una no la conoce y ya tiene 16 años

A pesar de todo, Andrea aseguró que criar a su hija no fue un sacrificio, lo ve como lo mejor que le pasó en la vida, pues todo valió la pena, ya que Valentina es su mayor regalo.