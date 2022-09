¿Andrea Noli quería que Jorge Salinas reconociera a su hija Valentina?: esta fue su reacción

Por años Jorge Salinas no reconoció a una de sus hijas, a pesar que con los otros cinco, de diferentes mujeres, sí ha mantenido una cercana relación.

Gabriela, Santiago, Jorge Emilio, Máxima y León sí contaron con su presencia y han tenido su apoyo, pero su hija Valentina, a quien tuvo con la actriz Andrea Noli no.

Y es que fue producto de una infidelidad, por lo que el actor siempre la rechazó y nunca quiso reconocerla, ni hacerse cargo de ella.

Sin embargo, recientemente sorprendió a todos al reconocerla y hablar sobre ella durante una rueda de prensa.

Mientras respondía algunas preguntas de los reporteros sobre su vida personal, el actor habló de sus seis hijos, incluyendo a su hija Valentina, luego de casi 16 años de rechazo.

“A mis hijas, de hecho, tengo 3, quiero que las traten como unas reinas (…) todos son mis hijos, y soy el único padre de seis hijos, todos tienen diferente madre, yo soy el único padre de seis hijos”, dijo el actor.

Además, aseguró que está pendiente siempre de los seis, y sobre Andrea Noli destacó que ha hablado con ella.

“Yo he platicado con ella, (Andrea Noli), está muy bien, le deseo mucho éxito por el bien de los niños que las madres estén bien, la madre es el alma de la familia”, dijo a los reporteros.

Así reacciona Andrea Noli a que Jorge Salinas reconozca a su hija después de 15 años

Andrea Noli crio a su hija sola , y no fue nada fácil para ella, pero lo hizo como una guerrera y salió adelante con ella.

Ahora que Jorge Salinas finalmente reconoció a su hija, la actriz reaccionó y durante una entrevista al programa De primera mano, habló de lo sucedido.

“¿Sabes qué? No tengo nada que decir al respecto, prefiero no dar réplica ni nada, no dar pie. Ya me está llamando medio mundo, y era de esperarse, pero no tengo nada que decir. Cualquier novedad que haya, yo seré la primera en decirlo”, dijo al periodista Gustavo Adolfo Infante.

El periodista aseguró que Jorge Salinas está yendo a terapia para controlar su ira, y también asiste a un grupo de Alcohólicos Anónimos, por lo que sin duda todo esto tendría que ver con que ahora acepte a su hija.

Aunque Andrea no dio declaraciones ahora, sí había expresado días antes su deseo que Jorge conociera a su hija y esté presente en su vida.

